«Одного размера с дочерью»: Климова в пыльно-розовом платье с гипюром оделась в одном стиле с красавицей Лизой

На одной из фанатских страничек Екатерины Климовой появилось фото, которое ранее сама актриса публиковала в личном профиле. Этот памятный снимок был сделан в Санкт-Петербурге на свадьбе друзей актрисы. В кадре экс-возлюбленная Гелы Месхи позировала со своей старшей дочкой Елизаветой.

Примечательно, то актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» выбрала наряд схожий с аутфитом наследницы — они оделись в одном стиле. Кроме того, многодетная мамочка похвасталась, что у них с дочерью один размер. Поэтому Климова вполне может меняться одеждой с наследницей. Елизавета Хорошилова в свои 19 лет оканчивает первый курс журфака МГУ. По стопам звездной мамы она не пошла и становиться актрисой не захотела.

Для особого случая Екатерина облачилась в гипюровое пыльно-розовое платье мидакси, а ее дочка отдала предпочтение наряду такого же фасона с рукавами-крыльями, но в небесно-голубом оттенке.

«Особенную благодарность хочу высказать Вере Василенко за наши с Лизой воздушные платья. Созданные специально для этого вечера и сшитые для нас без единой примерки. Очень это удобно быть одного размера с дочерью», — отметила актриса.

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