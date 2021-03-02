«Мой ангел!»: Климова трогательно поздравила старшую дочку с 19-летием

Елизавета Хорошилова учится в МГУ и мечтает работать на телевидении.

Екатерина Климова в свои 43 года выглядит просто роскошно, многие удивляются, когда узнают ее возраст. Однако не меньше поклонники актрисы впечатляются, когда видят ее со старшей дочкой Елизаветой Хорошиловой.

2 марта девушке исполнилось уже 19 лет, с годами она все больше становится похожей на свою родительницу. И сейчас, по словам артистки, носит с ней одежду одного размера. Нередко девушки даже меняются своими нарядами и частенько любят появляться в свете в одном стиле.

Как сейчас выглядит Елизавета, Екатерина показала в личном блоге, трогательно поздравив свою наследницу с днем рождения.

«С днем рождения, мой ангел! Спасибо, что родилась!» — написала артистка.

Напомним, что старшая дочка звезды сериала «Бедная Настя» появилась на свет в ее первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Актриса познакомилась с ним еще в 15 лет, а разошлась в 2004-м. Сейчас Лиза уже учится в МГУ и мечтает стать тележурналистом.

Также у Климовой есть двое сыновей-подростков от артиста Игоря Петренко и пятилетняя дочка от актера Гелы Месхи. После трех браков звезда теперь совершенно свободна.

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