«Дети взрослеют, мама не меняется»: Климова показала на одном фото четверых наследников от разных мужей

43-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых наследников от трех бывших мужей. Старшая дочь от ювелира Ильи Хорошилова, 19-летняя Елизавета, уже учится в МГУ на факультете журналистики. Сыновья от актера Игоря Петренко Матвей и Корней — в Ломоносовской школе. Малышка Белла от артиста Гелы Месхи еще ходит в садик.

В личном блоге звезда сериала «Бедная Настя» призналась, что за все летнее время ей пока не удалось выбраться со всеми детьми в отпуск и вряд ли получится.

«До середины июня сыновья заканчивали школу, Белла – театр-студию «Непоседы», потом переезжали на дачу. У Лизы началась первая сессия, которую она успешно сдала! Теперь у нее практика, у меня работа до конца августа. Поэтому наслаждаемся совместными поездками по Москве и ближайшему Подмосковью», — написала она в Instagram, запечатлевшись с наследниками в авто.

Фолловеры актрисы заметили, что ее дети заметно выросли. «Дети взрослеют, мама не меняется, молодеет с каждым днем», «Клевая семейка! Екатерина — респект!», «Даже не верится что все ваши, такая вы молодая, как сестренка», «Мама вместе с дочерью, как подружки», — написали почитатели в комментариях.

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