За что боролись: отец Бритни Спирс собирается оставить опеку над своей дочерью

Годы борьбы не прошли даром! Отец Бритни Спирс признал, что пора ему прекратить быть опекуном своей дочери и распоряжаться ее имуществом. Адвокат Джейми Спирса подал в суд документы, в которых обозначено, что реальных оснований для отстранения мужчины от должности опекуна звезды нет, но общественное давление (в том числе, и движение #FreeBritney) сыграло свою роль. Отец певицы готов уйти, но считает, что его дочери все равно нужен опекун.

«Даже несмотря на то, что мистер Спирс является постоянной целью неоправданных атак, он не верит, что публичная борьба с его дочерью за продолжение его службы в качестве ее опекуна будет в ее интересах, — цитирует заявление адвоката издание TMZ. — Таким образом, даже при том, что он должен оспорить необоснованное ходатайство о своем смещении, господин Спирс намеревается работать с судом и новым поверенным своей дочери, чтобы подготовиться к упорядоченному переходу к новому опекуну».

В конце документа сказано, что, независимо от своего статуса, Джейми Спирс всегда будет любить и действовать в интересах своей дочери. А опекунство для уже взрослой артистки было необходимо, так как она была «в кризисе и отчаянно нуждаясь в помощи».

«Она не только страдала морально и эмоционально, но и подвергалась манипуляциям со стороны мошенников, испытывала финансовые затруднения. Спирс пришел на помощь своей дочери, чтобы защитить ее», — говорится в заявлении.

Нынешний адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт высказался в ответ, что доволен таким решением, однако он подчеркнул, что отец звезды не совсем честен.

«Мы с нетерпением ждем продолжения нашего активного расследования поведения мистера Спирса и других причастных за последние 13 лет, когда он получил миллионы долларов от состояния своей дочери. Я с нетерпением жду возможности взять у мистера Спирса показания под присягой в скором будущем», — прокомментировал правозащитник журналистам.

Добавим, что недавно Бритни Спирс сама требовала в суде, чтобы ей назначили другого опекуна вместе отца. Скорее всего, это будет высококлассный юрист и менеджер.

Напомним, в 2008 году после ряда публичных срывов, один из которых закончился для певицы попаданием в психиатрическую больницу, суд вынес решение об опекунстве над женщиной. Эту миссию доверили ее отцу — без его согласия артистка не могла распоряжаться своими деньгами, правами на песни и даже выйти замуж. В 2019-м концерты Бритни закончились, появилась информация, что певицу лечат против ее воли, и фанаты Спирс, а также многие звезды, выразили ей поддержку. В следующем году звезда и ее адвокат стали активно бороться за то, чтобы Джейми Спирса отстранили от опекунства. А недавно Бритни призналась в суде, что все эти 13 лет опеки были мучительны для нее и несправедливы. Она отказалась когда-либо выступать, пока эта ситуация не разрешится.

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