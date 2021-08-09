Просто и без изысков: Галкин показал, как Лиза и Гарри ужинают на кухне с дочкой Орбакайте

Дочка Примадонны поиграла с едой, смастерив бусы. Она насмешила брата и свою племянницу.

Максим Галкин уже давно живет в замке в деревне Грязь, который сам построил. Он также ухаживает за садом и огородом. Артист не перестает закупать новую мебель и произведения искусства. Этим летом он с Аллой Пугачевой и детьми не поехал на море. Двойняшки Лиза и Гарри наслаждаются каникулами вместе с дочкой Кристины Орбакайте Клавдией, которая гостит у бабушки.

На днях Галкин похвастался тем, каким смышленым растет его сын. Семилетний мальчик сходит в магазин с мамой и купил инструменты, чтобы взломать сейф для Клавдии. В итоге ему удалось открыть железный ящик, но малыши там нашли не то, что ожидали. А теперь артист поделился домашними кадрами. Он заснял, как дети ужинают на кухне. Двойняшки сидели за столом и ели макароны. Также в отдельных тарелках были нарезаны свежие огурцы.

Лиза в футболке и полосатых брюках показала бусы, которые сделала с помощью спагетти и оливок. На нее смотрела племянница.

«Папусь, смотри, что Гаррик придумал, а я сделала! Это на этой, макаронине!» — похвасталась дочка Примадонны. «Класс!» — восхитился Галкин. «А теперь покажи, как ты будешь это есть», — предложил Гарри. «Ладно, давайте!» — согласилась девочка, но в итоге оливки упали все в тарелку. «Все сразу-то не ешь! Приятного аппетита!» — сказал ей папа.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Лиза умеет повеселить публику. «Какие классные», «Хорошо, что дружат с Клавой», «Такой смех на весь дом», «Играть с едой не стоит, но как тут запретишь», «Лиза — кокетка», «Крутые», «Как у вас уютно», «Дети едят овощи с грядок и макароны, как круто!», «Люблю вашу семью», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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