В платке-бандане и с поясной сумкой: Орбакайте повеселилась с мужем в ресторане на Миконосе

Дочка Аллы Пугачевой привлекла к себе внимание на острове, где проводит свой отпуск.

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Она не скрывает, что у нее есть квартира в Нью-Йорке и дом в Майами. Именно в США учится ее дочка Клавдия. Однако певица часто приезжает с родными в Россию. В этом году она даже отметила свое 50-летие в Москве, устроив грандиозную вечеринку. Артистка также побывала в гостях у мамы Аллы Пугачевой, а вот часть лет она провела на съемках новой части фильма «Любовь-морковь».

Теперь Орбакайте восстанавливает силы. Она улетела отдыхать в Грецию, которая стала одним из самых популярных мест для отпуска у звезд в этом году. Певица уже устроила фотосессию в шифоновом платье на побережье Миконоса. А накануне она посидела в ресторане, где отметилась с мужем Михаилом Земцовым. Кристина облачилась в футболку и алую юбку, которую дополнила поясной сумкой. Изюминкой образа стал шелковый платок, покрывающий голову.

Звезда стала танцевать и веселиться под свой хит «Пьяна вишня». Ее муж запечатлел, как люди за соседними столиками тоже пустились в пляс. Позже певица поделилась совместным фото с возлюбленным.

«Всех интересует, с кем я отдыхаю, ну как вы думаете?» — написала она.

Поклонники восхитились гармоничной парой. К слову, дочку Клавдию Орбакайте оставила с бабушкой. Девочка проводит время в компании Лизы и Гарри Галкиных. «Великолепная пара! Отличного отдыха вам!», «Кристина, вы очень молодо выглядите», «Ну… хорошая компания! Классно смотритесь», «Какой же красивый муж», «Конечно же, с любимым мужем!», «Очень гармоничная пара», — прокомментировали пост подписчики.

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