«Взломали сейф»: Лиза Галкина в розовых лосинах и толстовке похозяйничала с братом и племянницей

Двойняшки нашли, чем себя занять. Этим летом компанию им составляет дочка Кристины Орбакайте.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже давно живут в замке в деревне Грязь. Юморист мечтал о таком доме, поэтому продолжает его облагораживать. Он часто гуляет в саду и ухаживает за своим огородом. Помощниками артиста стали двойняшки Лиза и Гарри. Наследникам пары уже по семь лет. Порой они любят поиграть с родителями. Но на днях Галкин и Пугачева уехали на праздник, а малыши встретили их дома поздно ночью.

Этим летом двойняшкам некогда скучать. С ними проводит время дочка Кристины Орбакайте Клавдия. Сама певица вместе с мужем уехала отдыхать на Миконос. Накануне Галкин заснял, как дети вместе с Примадонной сходили в деревенский магазин. Гарри решил на свои деньгу купить инструменты. Оказалось, что они реши взломать сейф для Клавы. А теперь дети вновь собрались на прогулку. В дверях их застал Максим.

Лиза в розовых лосинах и толстовке обувалась. ее волосы были заплетены в косы. Гарри взял с собой маску для плавания. Клавдия предстала в шортах и куртке с принтом.

«Так вы что, сейф то вскрыли?» — спросил Галкин. «Да, вскрыли!» — заявили малыши. «Оказалось, что мы вскрывали сейф, чтобы просто там найти диск и мою фотографию», — пояснила дочка Орбакайте. «А мы думали, что там какие-то деньги ценные», — признался Гарри. «Я думала, что там что-то стеклянное или дорогое, а там просто диск мой», — добавила Клавдия. «Мы надломали две стенки. Плоскогубцами поддели и взломали сейф», — похвастался сын Примадонны.

Поклонники восхитились тем, как выглядят дети. Многие отметили, что Лиза смогла выделиться благодаря образу. Также много комплиментов получил Гарри, который давно демонстрирует умение обращаться с инструментами. «Гарик растет настоящим мужчиной!», «Классный пацан растет», «Максим у вас самые классные дети», «Дети классные, совершенно никакого пафоса», «Хозяйственный мужчина растет. Помощник», — прокомментировали пост подписчики.

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