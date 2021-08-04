Веселье и семейные посиделки: Галкин устроил праздник для родного брата в деревне Грязь

4 августа юморист поздравил Дмитрия Галкина с днем рождения. Вместе с Аллой Пугачевой он преподнес торт имениннику. Кадрами с семейного вечера артист поделился в соцсети.

Максим Галкин недавно заговорил об отпуске. Он заверил, что у него есть несколько причин, чтобы никуда не ездить. По его словам, любимая работа не может надоесть, а также жаркая погода располагает к тому, чтобы остаться в столице. Артист живет с семьей в замке в деревне Грязь. Он успевает следить за садом и огородом, а также порой сам занимается домашними делами.

Обычно Галкин любит принимать дома гостей. 4 августа к нему приехали родные. В этот день родился его старший брат Дмитрий. Для него юморист организовал вечеринку в саду. Для такого случая даже Алла Борисовна принарядилась. Она покрасовалась в белой рубашке и брюках скинни. Изюминкой образа стала воздушная юбка с цветами, надетая поверх наряда. Певица покрасовалась в ретро-машине, которая теперь стоит у них в саду.

А ближе к вечеру Максим вынес торт медовик со свечками. Примечательно, что именинник облачился в джинсы и куртку.

«Можно, да?» — спросил он. «Нужно», — ответил ему брат. «Ты на нас все задул с Аллой», — возмутился артист.«Алла, это как в том голливудском фильме. У тебя реально полторта на голове», — рассмешил именинник всех гостей. «С днем рождения тебя еще раз. Ну ешь теперь», — ответил ему Галкин.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у телеведущего очень дружная семья. Еще многих удивила скромность именинника. «Какая очаровательная Алла!», «Это просто круто», «Алла Борисовна… Вы все молодеете и молодеете», «Дмитрий тоже юморист», «У вас гены артистов», «В этой семье все уникальные», «Приятный вечер с родными», — прокомментировали кадры подписчики.

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