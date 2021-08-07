«Скрывают недостатки фигуры»: Пугачева, Пегова и другие звезды носят стильные платья-рубашки

Эксперт в области моды Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro об актуальном и женственном наряде на примере звезд шоу-бизнеса.

Женщинам хочется выглядеть красиво, поэтому неудивительно, что каждый сезон в шкафу оказывается мало одежды и совсем нечего надеть. Ко всему прочему, зачастую фигура меняется и любимые наряды становятся не в пору. Но в этом году в моду вошли платья-рубашки. Они могут быть фасона оверсайз, поэтому подходят любой фигуре. Еще больше об этих нарядах рассказала модель и модный блогер Кира Дихтяр для читателей портала Teleprogramma.pro.

Анна Нетребко

Одной из тех, кто знает, как подчеркнуть свои достоинства является Анна Нетребко. Оперная дива имеет большой гардероб. Она обладает нестандартной фигурой, поэтому старается ее корректировать нарядами. Во время одной из прогулок артистка облачилась в платье-рубашку с принтом и без рукавов. Ее образ дополнила белая сумка и сандалии. Она сделала акцент на стройных ногах.

Ирина Пегова

Похожая фигура и у Ирины Пеговой. Актриса не так давно похудела, но все равно предпочитает носить наряды оверсайз.

«Анна Нетребко в очередной раз отличилась плохим вкусом. Платье слишком простое и неинтересное, к тому же совершенно не моделирует фигуру. Ирина Пегова сделал более удачный выбор — на ней приталенное платье-рубашка алого цвета с расклешеной юбкой. В целом неплохой вариант для ее типа фигуры, платье превосходно на ней сидит, подчеркивает линию талии и таким образом моделирует фигуру, не выделяя недостатков, но опять же — ужасно скучно», — высказалась эксперт.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина в свой 71 год тоже не перестает следить за трендами. Она с удовольствием ездит отдыхать и облачается на курорте в платье-рубашку в полоску с рюшами, дополняя его яркой сумкой Bottega Veneta.

«А вот Надежда Бабкина сделала более удачный выбор. Объемный крой смотрится интересно и скрывает недостатки фигуры. Оборки из белой вискозы смотрятся мило, но вот с аксессуарами, пожалуй, беда. Жемчуг сегодня в тренде среди молодежи и на совсем юных парнях и девушках он смотрится действительно интересно, а вот в случае с Бабкиной только подчеркивает возраст. К тому же не стоило такую объемную вещь перетягивать сумкой через плечо», — пояснила Кира.

Ольга Бузова

Не отстает от трендов и Ольга Бузова. Она старается регулярно пополнять свой гардероб трендовыми обновами. Телеведущая платье-рубашку надела поверх топа и шорт. Так она подчеркнула свою стройность.

«Ольга Бузова накинула рубашку цвета хаки поверх другого наряда на курорте. Как всегда, девушка не отличилась оригинальным выбором, но в целом для прогулки к пляжу большего и не требуется. На каждый день это неплохой вариант и города, если надеть шорты или велосипедки и топ-бра под низ», — отметила Дихтяр.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце после развода стала выглядеть более женственно и изменила свой стиль. Теперь она чаще носит платья, а также успела приобрести рубашку, которую носит вместо платьев.

«Агата Муцениеце сделала интересный выбор, на ней длинная рубашка из очень легкой ткани белого цвета. Плюс таких рубашек из тончайшего хлопка, вискозы или шифона в том, что их можно по-разному драпировать, завязывать на талии, заправлять и так далее. Вот и Агата умудрилась перевязать рубашку на талии, приспустив с плеча. Получился очень оригинальный вариант стилизации», — рассказала эксперт.

Кети Топурия

Солистка «А’Студио» Кети Топурия славится своим стилем. Этим летом певица отметилась в платье-рубашке черного цвета. Она сочетала его с грубыми ботинками, которые актуальны в этом сезоне.

«Кети Топурия выглядит великолепно в коротком черном платье-рубашке с пояском и пышной юбкой. Платье дополнено велосипедками и грубыми ботинками — видно, что девушка следит за трендами. Платье подчеркивает достоинства фигуры Топурии — стройные руки и ноги. Снять велосипедки и заменить ботинки на лодочки — получится отличный вечерний наряд», считает Кира.

Алсу

Также не побоялась выбрать наряд в черном цвете Алсу. Она выбрала стилизованное под рубашку платье с открытыми плечами. Наряд оверсайз на пуговицах скрыл проблемную зону многих женщин — живот и при этом подчеркнул ноги. Певица в таком платье смотрелась еще более стройной.

Алла Пугачева

Может показать пример стиля и Алла Пугачева. В 72 года она обладает стройной фигурой и моложавым видом. Певица не скрывает, что образы ей подбирают именитые кутюрье. В ее гардеробе есть как длинное платье-рубашка в горох, которое она дополняет поясом, чтоб подчеркнуть талию, так и белая рубашка, которую она носит с брюками.

«Интересный наряд составила Алла Пугачева, надев длинное черное платье — рубашку в горох поверх боди. Наряд выдержан в духе ретро и дополнен широким поясом и туфлями в стиле 40-х. Придраться не к чему, Примадонна выглядит стройной и современной, чего нельзя сказать о следующем наряде. Все же не зря говорят, что черный стройнит, а белый полнит, перед нами наглядный пример. Образы целиком в белом цвете почти всегда выглядят спорно, думаю стоило найти этой белой накидке другое применение, а не надевать ее поверх белой же рубашки», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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