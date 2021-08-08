Ретро-фото: как выглядели звезды советского кино Проклова, Гузеева и Догилева в обычной жизни

Знаменитости иногда попадали в объективы фотокамер и не при параде.

Поклонники привыкли видеть своих кумиров всегда в образах – стильных нарядах, с прическами и макияжем. Но иногда признанные красавицы советского кино попадали в объективы фотокамер и не при параде. Снимки звезд в обычной жизни поклонники обожают разглядывать больше, чем кадры с красных дорожек.

Одна из самых желанных актрис советского периода, конечно же, Елена Проклова. Признанная красавица, она легко покоряла сердца мужчин и влюбляла в себя одним взмахом роскошных ресниц.

Блистала Елена Проклова не только на сцене и в кино, но и в домашней обстановке. Елена Игоревна чудо как хороша, восседающая в маечке и шортиках на велотренажере.

Лариса Гузеева – еще одна красавица советского кино, которая и сейчас в топе. Прекрасно знающая себе цену, 62-летняя Лариса Андреевна и в зрелые годы сохранила красоту. А уж в молодости ей не было равных. Ларисе Гузееве не откажешь в красоте и обаянии даже не на очень удачных кадрах, как этот.

Актриса Татьяна Догилева к своей внешности всегда относилась с известной долей скептицизма. Звезда давала понять, что не считает себя красавицей.

«Ну, посмотрите, какая из меня героиня!?» — говорила о себе Догилева в одном из телевизионных интервью.

Но посмотрите на это ретрофото – разве же Татьяна Догилева не хороша!?

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