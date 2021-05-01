«К Вале у меня нет претензий»: Догилева возмутилась, что ее сцены с Карнавал вырезали из сериала

Как отметила народная артистка, на читке ей много чего не нравилось, но она терпела.

Актриса Татьяна Догилева выразила недоумение, почему ее сцены в молодежном сериале «Отпуск» с блогершей Валей Карнавал были вырезаны из проекта. К самой девушке у нее никаких претензий нет.

«Да, на читке мне все не нравилось, но к Вале у меня нет ни малейших претензий, мне даже жалко, что наши сцены почему-то вырезали». Татьяна Догилева

Как отметила звезда, в этой работе с молодежью на самом деле она мало пересекалась. Больше сотрудничала с шоуменом Демисом Карибидисом. И ей очень понравилось с ним работать в кадре. Его она назвала настоящим профессионалом и талантливейшим человеком.

Напомним, что народная артистка России Татьяна Догилева получила одну из ролей в молодежном сериале «Отпуск». Некоторые актеры позже рассказывали, что у актрисы не все гладко складывалось с молодежью на этом проекте. Многие из них были непрофессиональными актерами, что порой выводило Догилеву из себя, сообщает «Собеседник».

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