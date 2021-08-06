«Слишком мрачно для лета»: стилист оценила наряд Галины Юдашкиной, облачившейся в черное платье

Единственная наследница известного модельера Валентина Юдашкина Галина вместе с мужем Петром Максаковым и двумя сыновьями Анатолием и Аркадием уже довольно продолжительное время живет в Гонконге.

30-летняя Галина Юдашкина унаследовала чувство вкуса и стиля от своего звездного отца. И часто демонстрирует в микроблоге наличие того и друга, публикуя свои фотографии с прогулок, занятий спортом, светских выходов.

На этот раз Галина Юдашкина поделилась снимком, на котором запечатлена вместе с сыновьями Анатолием и Аркадием на прогулке. Звездная мама облачилась в черное платье и туфли с леопардовым принтом.

«Неужели почти конец лета?! – сокрушается под снимком Галина Юдашкина. — Самое классное время пролетает быстрее всего. Радует, что в Гонконге теплая погода до ноября».

Фэшн-эксперт Teleprogramma.pro Марина Корабель оценила этот образ Галины Юдашкиной, давая понять, что и на этот раз звездная наследница осталась верна себе – ее образ лаконичен и выверен.

«Аккуратная прическа, ухоженная кожа и естественный макияж — в дополнение черного базового платья, — отметила Марина Корабель. — Вишенкой на торте выступает обувь с акцентным анималистическим принтом. Все очень лаконично и ничего лишнего. На первый взгляд образ кому-то может показаться слишком мрачным на лето. Но стоит отметить, что черный по психологии цвета также ассоциируется с авторитетом, властью, стабильностью, интеллигентностью и силой».

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — стилист, парикмахер, визажист с опытом работы в fashion-индустрии более 15 лет. На визажиста-стилиста и бьютимейкера обучилась в учебно-эстетическом центре Estetista. Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, в котором проработала 6 лет. Кроме учебы в России, обучалась в Мадриде у креативной команды Ex-pression.

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