«Мне приятнее общаться с улучшенными версиями женщин»: Лариса Гузеева – о трендах бодипозитива

Телеведущая Лариса Гузеева сейчас, как и многие знаменитости, проводит отпуск на море. Звезда вместе с дочкой улетела в Крым и наслаждается солнечными деньками и теплыми волнами. Однако, и там телесваха находит время, чтобы поразмышлять на злобу дня.

На сей раз она высказалась относительно бодипозитива. «Какая-то дурацкая мода пошла на натуральные седые волосы и «натуральную красоту». Зачем? Чтобы что?», — задалась вопросами актриса. И поделилась своим отношением к происходящему:

«Ну да, старение неизбежно, но мне приятнее общаться с улучшенными версиями женщин любого возраста. Если природа недодала, а возможность есть, почему бы и не… Я экспериментирую всю жизнь», — высказалась актриса.

Подписчики поспешили по просьбе Гузеевой оставить в комментариях свое мнение. И на этот вопрос единогласия среди ответов не нашлось:

«Это выбор каждого, и судить лучше только себя. Дайте уже людям возможность быть теми, кем они хотят», «Думаю, что каждому свое. Есть те, кому охота в себе что-то менять. Сама постоянно экспериментирую с цветом волос. А есть те, кто шикарен без изменений. Глупо навязывать моду на те же седые волосы», «Я только за! Если есть возможность сделать себя лучше, то почему бы и нет», «Действительно странно на это смотреть», «Я считаю все естественное, лучше!», — пишут в треде.

Свое измышление Гузеева снабдила снимком многолетней давности – на нем звезда позирует с густо накрашенными глазами и очень короткой стрижкой.

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