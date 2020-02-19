Елена Проклова: «Замуж не хочу. Мне хватило!»

Актриса уже участвовала в «Последнем герое» 18 лет назад. И вот Елена вновь приняла участие в проекте «Последний герой. Зрители против звезд», который сейчас идет на канале ТВ-3. В минувшие выходные она покинула необитаемый остров и вернулась с Филиппин на родину. Мы навестили Елену Проклову в ее доме в Подмосковье и расспросили о том, что осталось за кадром шоу, а заодно поговорили о жизни актрисы.

«Голодаю без проблем»

— Отправляясь на съемки «Последнего героя», опасались чего-то? Остров посреди океана, вдали от высокотехнологичной медицинской помощи…

— Я приверженец народной медицины, к тому же привыкла заботиться о здоровье собственными усилиями, поэтому мне совершенно все равно, где находиться — я знаю, как справиться с недомоганиями. А если бы случилось какое-то ЧП, то отправили бы на Большую землю. А такие мелочи, как царапины, насморк и что-то подобное, — они же легко ликвидируются самостоятельно. Я путешествий, даже таких, не боюсь. И со здоровьем все в порядке.

— Дочь не отговаривала?

— Родные были рады моему энтузиазму. Я ни секунды не сомневалась, потому что привыкла полагаться на судьбу. И все подобные неожиданности воспринимаю как подарки судьбы. Поехала я бы сама на Филиппины когда-нибудь? Испытала бы себя, узнала бы, на что способна в экстремальных условиях? Вряд ли! Это все равно что в 13 — 15 лет мне предложили бы поехать в какой-нибудь лагерь на необитаемый остров. Вот такие ощущения у меня были.

— У вас шикарный загар…

— Я поддерживаю загар всегда — у меня дома солярий, это позволяет мне всегда быть в одном тоне.

— Вы говорите, со здоровьем у вас все в порядке. Это гены или все-таки постоянный труд?

— Это совокупность того, что дали мне мама с папой, с тем, как внимательно я к своему здоровью отношусь. Считаю, что гораздо правильнее предупреждать заболевания, чем их потом лечить. Я веду очень здоровый образ жизни. Это и правильное питание, и режим дня. Я рано ложусь и рано встаю, у меня дома бассейн, спортзал.

— Общаетесь с кем-то из участников вашего первого «Последнего героя»?

— У нас остались очень хорошие отношения. Когда встречаемся, вспоминаем то время как очень хорошее знакомство. Это были интеллигентнейшие люди, мы столько смеялись, рассказывали друг другу сокровенные жизненные ситуации, много говорили о театре, о современной эстраде. Как-то было очень творчески правильно это все. Подружилась с Верочкой Глаголевой. С Александром Пашутиным, Виктором Гусевым, Владимиром Пресняковым у нас очень хорошие отношения.

— А на новом «Последнем герое» завязались знакомства, которые вы сможете продолжить?

— К сожалению, я не так долго смогла побыть в этом проекте. Но это и понятно, мой возраст располагает к тому, чтобы меня исключить из команды одной из первых. Люди остались в основном молодые. А это значит, что у нас разные интересы, взгляды на жизнь. Мне удалось всего лишь неделю пожить с ними, но этого мне вполне хватило, чтобы порадоваться красивой природе и убедиться: моя выносливость в полном порядке. И для меня нет проблемы в том, чтобы голодать или проходить испытания. Так что я получила только положительные впечатления.

— Может быть, кто-то вас удивил своим поведением?

— Удивлений было много. Совершенно другая форма общения, другой лексикон. Например, мне совершенно неинтересно, сколько у меня лайков и подписчиков в социальных сетях. И бесконечные разговоры об этом для меня были удивительны. Ну разные интересы в жизни — это нормально, каждый возраст имеет какую-то свою нишу интересов. Но я с большим вниманием наблюдала за их жизнью, за тем, что их волнует, и многому научилась. Еще я поняла, что современная культура звезд такова, что мне не очень хочется в нее погружаться.

— Можете привести какой-то пример, чтобы было понятно?

— Например, ненормативная лексика. Для меня это напряжение. Я воспитана по-другому. А сейчас это норма. Я не осуждаю, просто понимаю, что все у артистов теперь по-другому. Я пыталась как-то вникать в разговор, но больше пяти минут высидеть невозможно, потому что поменялась форма интереса к творчеству. Сейчас важнее не то, что я делаю, а кто и как это воспринимает.

— Что скажут, как прокомментируют?

— Да. Как я буду выглядеть, что мне это даст, как это будет в будущем, повлияет на моих подписчиков.

— За кого будете болеть теперь?

— В моей команде нравятся все участники, но я бы хотела, чтобы победили два человека — или Леша Воевода, или Надя Ангарская.

«Счастье, когда дети рядом»

— Елена Яковлева нам в интервью сказала: «Для женщин моего возраста так мало ролей». Вы это почувствовали?

— В кино не очень много предложений. В кинотеатры ходят в основном молодые люди, а им, конечно, интереснее сюжеты о взаимоотношениях ровесников. Исследовать по-серьезному проблему женщины моего возраста — кому это надо? Мне кажется, что наше поколение в кино ходит не очень часто — из-за дороговизны билетов, да и дома проблем достаточно. А вот в сериалах хватает ролей и предложений. Если попалось что-то хорошее в сценариях, я даю согласие и снимаюсь. Я не жалуюсь. Более того, в театре у меня огромное количество интересных предложений. Благодаря возрасту роли стали более содержательные, они несут в себе часть прожитого опыта, мне и моим героиням есть чем поделиться со зрителем.

— У вас серьезный ритм работы?

— Да. У меня около десяти спектаклей в месяц. Если к этому прибавить все перелеты, телевидение, съемки, то это напряженный график. Минус один — усталость. Но она так быстро проходит! Я везде вижу только плюсы. Я счастливейший человек, потому что у меня интересная профессия совпадает с хорошим материальным вознаграждением. Я бы сейчас работала даже и без него, поскольку люблю профессию. Но, безусловно, у меня хватает материальных забот в жизни: надо содержать большой дом, помогать дочери, которая еще учится. Но и эти составляющие моей счастливой жизни меня не огорчают, а радуют. Что такое моя профессия? Интересные люди, поездки, любовь зрителей, подарки, деньги…

— Звание заслуженной артистки вы получили 35 лет назад. Какими-то льготами, привилегиями благодаря званию пользуетесь?

— У артистов очень нестабильная ситуация с доходами: пригласили сниматься — есть работа, нет — сидишь дома. Поэтому я и все актеры-пенсионеры, которые живут в Москве, благодарны мэру столицы, который всем народным и заслуженным артистам сделал надбавку к пенсии (с 2018 года эти категории пенсионеров получают ежемесячную надбавку 30 тыс.руб. — Ред.).

— Иначе вы, как большинство коллег, получали бы минималку?

— Да, минимальную пенсию по старости, потому что никогда не собирала договоры, бумажки. Несмотря на то что я 50 лет в профессии, мои фильмы, награды и международные премии за них никто не посчитал! Я могла бы записи фильмов подобрать и принести. Но это не считается доказательством того, что я работала. У меня по этому поводу некоторое недоумение. Не могу сказать, что обида — есть гораздо более обиженные пожилые люди, чем я. А у меня есть работа, которая кормит. Но я очень рада этой прибавке.

— Часто заслуженные артисты вынужденно соглашаются на участие в ток-шоу, потому что их откровения — это приличная прибавка к пенсии. Мне кажется, вы в последнее время стали меньше приходить на такие проекты.

больше по теме Елена Проклова рассказала о причинах развода с третьим мужем Актриса призналась, что после расставания их отношения с Андреем Терешиным стали гораздо лучше.

— Слишком много работы, я не успеваю попадать на все эти ток-шоу. Но должна сказать, что хожу туда не только для того, чтобы получить деньги и попиариться. Актеру важно понимать, что вообще с людьми происходит: какие темы их волнуют, как они относятся к тем или иным проблемам. На ток-шоу это все видно. Участие в этих программах — хороший актерский тренинг, в ходе которого узнаешь об интересах зрителя и понимаешь, как играть будущие роли.

— Имели ли для вас какие-то последствия откровения на скандальные темы?

— Мне иногда говорят: «Знаешь, о тебе написали…» Не знаю и знать не хочу. Каждый человек имеет право составлять свое мнение обо мне и моем поведении, но мое право — этим не интересоваться. Издавна говорили: на каждый роток не накинешь платок.

— Пишут, что вы прекрасно выглядите из-за того, что сделали подтяжку и блефаропластику. Это правда?

— Я подтяжку сделала, когда мне было 47 лет. И больше ничего! Наверное, пора: надо бы уже и «носогубки» убрать, и овал чуть-чуть подправить… Но не получается найти промежуток в работе.

— Это для профессии нужно?

— И для профессии, и для жизни. Люблю хорошо выглядеть, слышать комплименты. И смотреться в зеркало.

— Сейчас как ухаживаете за лицом?

— Сама делаю кремы, не пользуюсь ничем покупным. Вся моя косметика основана на алоэ, на цветах, которые выращиваю у себя дома. Я с ними разговариваю, ухаживаю за ними. Растение, за которым ты ухаживаешь, отдает то, что нужно именно тебе. Оно знает твои руки, считывает информацию, в чем ты нуждаешься. Я в это очень верю. И очень довольна результатом.

— Все увидели вас без косметики, в шортах в «Последнем герое». Вы в прекрасной форме! И когда рядом с вашей фамилией пишут две цифры — 66, поверить в них сложно.

— Знаете, я сама не верю в эти цифры, но они таковы. Должна сказать, что есть цифры, которыми можно гордиться. Потому что на 67-м году я совершенно довольна состоянием не только своего здоровья, но и моей психики, моего мировоззрения. Меня устраивает абсолютно все. И мне многое интересно в этой жизни, я многое хочу успеть узнать и сделать.

— У не только красивой, но и известной женщины поклонников много?

— Хватает! Чтобы понять, что никто не нужен. Знаете, у меня впервые в жизни период, когда я могу позаниматься собой, своими делами, разобраться в себе, самосовершенствоваться, узнавать что-то новое.

— То есть замуж вы не хотите?

— Нет, замуж я не хочу. Мне хватило.

— А ваша младшая дочь Полина не замужем пока?

— Нет. Ее запросы столь велики и столь правильны… Вспоминаем Омара Хайяма: «Лучше одному, чем вместе с кем попало». Дочь — очень культурный, воспитанный человек, с большим объемом знаний, стремлений, она самодостаточная, глубокая. Поэтому найти мужа не так просто. Но ей всего 25 лет, у нее вся жизнь впереди.

— Сейчас люди после 30 только начинают…

— …осознавать, кто они. Мне кажется, это правильно.

— Чем Полина занимается?

больше по теме Елена Проклова тяжело переживала уход дочери из дома Актриса стала участницей программы «Секрет на миллион».

— Четыре года назад она окончила один институт, сейчас поступила на повышение квалификации в МИД. Учится, чтобы стать переводчиком еще более высокого уровня. Мы с ней очень близки. Наверное, мы друг для друга самые близкие люди. Мы сейчас живем вместе. Это всегда счастье, когда дети рядом. Не знаю, как с мальчиками — вообще не представляю, как их воспитывать, но девчонки — это счастье. Всегда есть о чем поговорить, что обсудить.

— Для молодежи окно в мир — это интернет. Старшее поколение предпочитает телевизор. Вы его еще смотрите?

— Очень люблю «Голос» — всегда смотрю, когда есть возможность. Еще любуюсь Галкиным, особенно мне нравится «Лучше всех!». Смотрю «Кто хочет стать миллионером?» — можно ум потренировать, «Сто к одному». Люблю программы о животных, мне очень нравятся научно-познавательные передачи о том, как устроен мир, про космос. Сейчас стала нравиться программа на НТВ «Мы и наука, наука и мы», куда приглашают интересных людей.

«Как-то очень радостно стало с этой прической»

— Вы готовили выставку икон, которые сами пишете. Она состоялась?

— Все не хватает времени серьезно взяться за организацию выставки. Сейчас у меня мастерская здесь, но я хочу ее перенести в свой дом в Сочи и там уже более серьезно этим заняться. Потому что здесь всегда отвлекаешься. Нельзя писать иконы между делом, надо выделить какое-то время, хотя бы месяц. Иконопись — это не просто порисовать. Как нас учил наш потрясающий педагог: «Поймите, вы пишете икону для того человека, который будет стоять перед ней и о чем-то просить. Вы должны быть с той стороны иконы с пониманием, что она должна дарить, передавать».

— Как вы решили писать иконы?

— Я всегда об этом мечтала. Когда появилось время, просто исполнила мечту — пошла в школу иконописи, за год окончила ее. Это потрясающе интересно, там педагоги изумительные.

— А что это вам дает?

— Иконопись — это медитация. Я ухожу от проблем, от привычных мыслей. Я ни о чем не думаю, когда пишу, нюхаю эту краску, смотрю на цвета, я их подбираю. Могу иногда не заметить времени: встала в 5 утра, села за краски, а уже ночь.

— Возвращаясь к «Последнему герою»… В проекте вы с короткой стрижкой. Прямо спортивный стиль…

— По-хулигански! Эту стрижку можно уложить по-разному. Ее прелесть вот в чем: встал с утра, взбил руками — и все, ты счастлив. Я же опытный человек — уже была на «Последнем герое». Подумала, что зритель захочет увидеть меня артисткой, которая хорошо выглядит. Как это сделать без грима, без прически, без возможности посмотреться в зеркало? Сначала подумала, что надо нарастить волосы. Этим сейчас пользуются практически все. Еще нарастить ресницы, покрасить брови, сделать татуаж. Но потом подумала: я что, опять должна работать на то, как меня будут воспринимать? Надоело, честно говоря. Решила показать зрителю, который меня любит, что совершенно не страшно быть дамой в возрасте, ходить без макияжа, без прически, сделанной у стилиста. Решила позволить себе что-то такое, с чем мне будет комфортно. Закрыла глаза и… увидела себя с короткой стрижкой, без всякого макияжа. И я это сделала. Считается, когда ты меняешь прическу, ты меняешь судьбу. Мне стало очень радостно с этой стрижкой.