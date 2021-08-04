Греческие каникулы: Навка в ультрамодном платье-бюстье в горох и мюлях предстала на курорте

Татьяна Навка не скрывает, что любит путешествовать. Она обычно много гастролирует со своим ледовым шоу. В этом году фигуристка провела время в Сочи вместе со своей мамой. Там состоялось несколько спектаклей, а также спортсменка могла отдохнуть с родными и друзьями. Но лишь в августе она устроила себе полноценный отпуск. Уже с дочками Сашей Жулиной и Надеждой Песковой звезда отправилась в Грецию.

Накануне Татьяна поделилась фотографиями с острова Делос. Она увидела руины древних построек, а также насладилась экскурсией вместе с наследницами. При этом фигуристка была облачена в шорты и футболку. А 4 августа она приехала на другой греческий остров. По белым домам с голубыми крышами поклонники узнали Санторини, где недавно побывала Ольга Бузова. Она прошлась по узким улочкам вместе с Сашей.

Навка на этот раз облачилась в платье-бюстье миди с актуальным принтом «горох». Образ дополнили модные белые мюли, а на ее плече была сумка Prada. Фигуристка визуально сделала талию еще уже и подчеркнула стройные щиколотки. А вот ее старшая дочка была в клетчатом мини-платье с рукавами-фонариками. К слову, такие платья в моде, а принт «горошек» уже поддержали Наталья Подольская и Пелагея.

Поклонники восхитились тем, как выглядит спортсменка. Многие одарили ее комплиментами. «Очень красивая», — восхитилась ей Бузова. «Платье роскошное», «Ну какая легкая и грациозная», «Невероятно нежно», «Красота зашкаливает», «Какая стройняшка», «Как вы выглядите, прям леди», «Какое игривое платье», «Люблю такие наряды», — прокомментировали кадры подписчики.

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