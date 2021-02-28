Весенняя романтика: Навка, Бузова, Алсу и другие облачились в ультрамодные платья миди

Безусловным трендом этого и будущих сезонов остаются платья миди. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Мария Рябова заверила, что платья длиной ниже колена можно смело назвать универсальными. Они подходят всем и уместны везде: будь то свидание, поход в театр или на концерт, семейная прогулка, торжество или офисный дресс-код. Учитывая крой, цвет, фактуру и декор, модницы легко впишут их в любую сферу жизни.

«Платья-рубашки, в зависимости от плотности материала, хороши для любого сезона и отлично подойдут на каждый день. Этой весной особенно актуальны кожаные. Носите их соло или сочетайте в многослойных образах, например, с бадлонами. Струящиеся платья миди прекрасны в весенне-летний сезон или для вечерних выходов. Соберите комплект с кедами и свитером свободного кроя и смело гуляйте весь день. Дополните платье ботильонами или туфлями лодочками, накиньте на плечи жакет, и романтичный лук готов!» — советует имиджмейкер.

Платья футляры, прямые или приталенные безупречны как для делового наряда, так и для особых случаев, стоит лишь грамотно подобрать аксессуары. Сочетайте с пальто, пиджаками и тренчем.

Самым комфортным вариантом можно назвать платье миди из трикотажа. В этом сезоне, чем интереснее и необычнее вырезы, тем лучше! Присмотритесь к вариантам с открытой спиной. Носите их с сапогами, грубыми ботинками, кедами или кроссовками, куртка или пальто – выбор за вами.

«Выбирайте современный фасон и материалы, тогда ваш образ будет модным, элегантным и женственным», — добавила Мария Рябова.

Знаменитости давно оценили платья миди и уверенно их демонстрируют.

Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка в танцах на льду — спортсменка яркая и запоминающаяся. 45-летняя Татьяна Навка всегда выглядит как с иголочки. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что фигуристка всегда одевается в соответствии со своим возрастом и статусом. Она избегает излишне провокационные наряды.

«Красивое и лаконичное платье в трендовом в этом году цвете! В образе Татьяны оно прекрасно подойдет для ужина теплым летним вечером. Если вы собираетесь в музей, на встречу с друзьями, в кафе или прогулку просто замените шпильки на обувь на плоском ходу и клатч на маленькую повседневную сумочку», — отметила имиджмейкер.

Екатерина Стриженова

Звезда отечественного экрана — 52-летняя Екатерина Стриженова знает толк в моде. Как говорит соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор», она «умело лепит из себя стройную женщину». В этом актрисе помогают платья и юбки длины миди и мидакси.

«Не самый удачный вариант платья в горошек. Все бы ничего, но ленты на рукавах упрощают образ, чередование размера принта делает его слишком активным, а более крупный горох на плечах зрительно их увеличивает. Для более современного образа туфли так же следовало бы заменить на бежевые», — такие ошибки в луке актрисы заметила Рябова.

Вера Брежнева

Экс-солистка группы «ВИА Гра», в отличие от своих коллег по творческой сцене, отдает предпочтение повседневному стилю, ей больше по душе практичная одежда. Так, вечерние платья для светских раутов Вера Брежнева берет на прокат у известных дизайнеров. Таким образом, певица не только экономит семейный бюджет, но и каждый раз красуется на публике в новых платьях от именитых Домов мод.

«Нежно-розовое платье свободного кроя из легкого материала с поясом прекрасно подходит для летних дней! Оно одинаково хорошо будет смотреться как с сандалиями, так и кедами нейтральных оттенков. Завершить образ можно соломенной шляпой с широкими полями и добавив аксессуары, например, актуальные браслеты-цепи», — уточнила Мария.

Ольга Бузова

Поющая телеведущая экономить на своем гардеробе не привыкла. Ольга Бузова то и дело пополняет шкаф обновками, скупая новые коллекции в бутиках. Экс-возлюбленная блогера Давы всегда в курсе всех модных тенденций. В этом с певицей может посоперничать разве что Ксения Бородина.

«Ольга явно не хотела остаться незамеченной! Платье в стиле драма — эксцентричное. Острые, четкие линии добавляют агрессии и движения, облегающий крой подчеркивает фигуру, а вертикальный декор визуально вытягивает рост. Идеально для ярких мероприятий и съемок», — добавила стилист.

Алсу

Для Алсу в одежде главное лаконичность и утонченность. Историк моды Александр Васильев отмечал, что певица придерживается главного модного правила — между телом и одежной должно быть расстояние. Жена бизнесмена Яна Абрамова на всех мероприятиях выглядит элегантно.

«Алсу как всегда обворожительна! Платье миди с запахом из слегка атласного материала, декорированное бахромой и дополненное босоножками в тон ног создает отличный вечерний комплект. Платье достаточно активное и не нуждается в броских аксессуарах», — похвалила певицу имиджмейкер.

Анастасия Решетова

Экс-возлюбленная рэпера Тимати может похвастаться красивой и женственной фигурой. И это при том, что сама Анастасия Решетова намекала, что ей пора бросить поглощать в таких количествах булочки. Свои формы модель выгодно подчеркивает с помощью нарядов, к примеру изысканными платьями миди в горошек.

«На Анастасии пример достаточно чувственного образа за счет ленты на шее и открытых босоножек на шпильке в тон наряда. Шелковое платье в горошек достаточно универсально, заменив босоножки на однотонные и убрав украшение с шеи мы получим более сдержанный, романтичный лук», — подметила Рябова.

Алена Шишкова

Еще одна бывшая пассия рэпера Тимати — Алена Шишкова обладает кукольной внешностью. Девушка тщательно следит за своими образами и отдает предпочтение милым платьям и легким тканям, которые только подчеркивают хрупкость ее фигуры.

«Струящееся женственное платье Алены с цветочным принтом прекрасно подходит для дневных свиданий или весенне-летних прогулок. Для создания брутального образа можно надеть косуху поверх платья и заменить туфли на массивные ботинки», — уточнила Мария.

Кристина Асмус

Экс-возлюбленная юмориста Гарика Харламова утверждает, что не любит экспериментировать с внешностью. Однако из-за роли ей пришлось перекраситься в брюнетку. Как только Кристина Асмус получила разрешение, она тут же вернула свой привычный цвет — естественный блонд.

«Прекрасный вариант женственного комплекта. Яркий пиджак выступает акцентом на фоне белого платья, а жемчужные пусеты добавляют образу элегантности. Берите на заметку в офис с нестрогим дресс-кодом», — экспертно резюмировала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова, стилист-имиджмейкер. Обучение: Школа шопинга, 2020 г. Школа модных профессий Restyle, группа #37, 2020-2021 гг.

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