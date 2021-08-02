«Маленькая Тася познает мир»: Пелагея в брючном костюме в горох устроила танцы с дочкой

Пелагея уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых популярных исполнительниц романсов и народных песен. На сцене зрители часто видят ее в пышных платьях и кокошнике, а вот в обычной жизни артистке нравится носить более стильные и актуальные образы. Недавно Пелагея отпраздновала юбилей. Она в белом платье с корсетом много танцевала и общалась с гостями.

Певица воспитывает дочку Таисию. Девочке уже исполнилось четыре года. Пелагея возит ее отдыхать в разные страны. А этим летом она также сделала наследнице новую прическу. Не удивительно, что артистка все чаще выводит кроху в свет. На днях они посетили концерт группы Zoloto. Для такого случая Пелагея облачилась в черный брючный костюм с актуальным принтом «горох».

А вот ее дочка была в белоснежном сарафане свободного кроя. Они веселились во время выступления артистов и вместе танцевали.

«Как и когда-то маленькая Поля росла в среде маминых друзей рок-музыкантов, художников, театралов, так и маленькая Тася познает мир в окружении любящих ее семью друзей. Умные, креативные, любящие мир, создающие кайф не только себе, но и окружающим. А как у вас? Среда, в которой прошло ваше детство, повлияла на вашу личность? Помогала в развитии, или наоборот, вам пришлось избавляться от ее влияния?» — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у певицы наследница — настоящая красотка. «Наши красотки, любим очень», «Ой, прекрасные», «Какие прекрасные девочки», «Какие зажигательные танцы», «Вы такие чудесные. Тасе явно нравится и концерт, и ваши танцы», «Вот настоящая маленькая леди», — прокомментировали пост подписчики.

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