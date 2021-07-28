«Я в полном восторге»: Навка в шелковом костюме со струящимися брюками отдохнула на природе

Фигуристка два дня провела в экоотеле в Национальном парке в Сочи. Она наслаждалась блюдами от шеф-повара из фермерских продуктов и гуляла по роще.

Татьяна Навка привыкла много работать. В прошлом году из-за пандемии ее гастроли с ледовым шоу были отменены. Однако теперь она наверстывает упущенное. Этим летом фигуристка привезла постановку в Сочи. На этот раз она усовершенствовала шоу, так как в нем участвует сразу три олимпийских чемпиона. При этом спортсменка находит время и на отдых. Так свою маму она привезла на побережье и разместила в санатории.

А вот сама Татьяна последние два дня провела в Национальном парке, где расположен экоотель. Она поделилась кадрами, показав дом, в котором жила, напоминающий палатку. При этом у нее было удобное кресло-кокон. В свободное время она гуляла по роще и наслаждалась едой в ресторане. Навка предстала в черной футболке и шелковом костюме оверсайз оливкового цвета со струящимися брюками. Кеды дополнили ее аутфит, а на ее плече была белая сумка Prada.

«Просто от души и для друзей, которыми я очень горжусь, что они смогли создать столь необыкновенное место, где можно отдохнуть душой и телом! А вы раньше слышали, что такое Глэмпинг? Я случайно попала в „Лучшее место“ и это были 2 прекрасных дня, о которых я не пожалела! Новый экоотель (глэмпинг) с уникальным расположением, находится в Сочинском национальном парке. Глэмпинг ориентирован на спокойный отдых в окружении заповедной природы, трэкинг по красивейшим маршрутам, уединение с собой, природой и даже йогу! В ресторане шеф готовит из местных свежих фермерских продуктов, так же представлена подборка лучших локальных вин.

Днем можно попробовать новые приключения: каньонинг, сап-серфинг, конные прогулки, посетить местные фермы. Пешком можно сходить на гору Ахун, прогуляться до каньона Чертовы ворота, начинать утро с тропы здоровья в тисо-самшитовой роще, съездить на каньон Белые скалы, посетить Воронцовские пещеры или Навалишенское ущелье. <…>Реально, я в полном восторге, меня переполняют эмоции и энергия, которой я здесь зарядилась, поэтому рекомендую всем!» — поделилась звезда.

Поклонники оценили место, где провела время Татьяна. Также многие отметили, что она посвежела и похорошела. «Очень классно! Необычно и уютно», «Какой у вас удобный костюм», «Очень хорошо выглядите», «Татьяна, хорошеете», «Природа на вас хорошо действует», — прокомментировали пост подписчики.

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