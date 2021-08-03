Татьяна Навка в платье-рубашке оверсайз вместе с дочками отметилась на греческом острове

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой. Она уже давно покинула большой спорт, но теперь тренирует юных фигуристов. Также спортсменка создает красочные ледовые шоу, чтобы радовать публику. Ее старшая дочка Александра Жулина учится в престижном вузе. А вот малышка Надежда в этом году отправится в школу. Она также занимается фигурным катанием и приносит домой медали.

В этом году многие звезды решили провести отпуск в Греции. Там побывали Ольга Бузова, Полина Гагарина, Анна Нетребко и другие известные персоны. Теперь приехала на один из греческих островов Навка с наследницами. В соцсети спортсменка поделилась кадрами, на которых изучает древние строения на Делосе. Она предстала в платье-рубашке в желтую полоску, сандалиях и плетеной шляпке.

Отметим, что полоска — актуальный принт, который визуально стройнит. Об этом рассказывала эксперт по стилю Эвелина Хромченко.

А вот 21-летняя Жулина облачилась в джинсовые шорты-бермуды и белую майку. Она вела за руку сестру, которую нарядили в сарафан с бабочками и панамку.

«Мое настоящее будущее!» — подписала совместный кадр Навка.

Поклонники восхитились летними фото. Многие удивились тому, как выросла Саша. Она догнала по росту маму. Вытянулась и Надежда. «Ой, дорогая Татьяна, как классно», «Прекрасный вид. Тоже сейчас любуемся морскими пейзажами», «Дети, это счастье!», «Счастья вашей семье! Вы труженики и заслужили его!», «Три шоколадки!», «Какие у вас стройные ноги», «Девочки так повзрослели», — прокомментировали пост подписчики.

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