53-летняя Валерия в костюме с эффектом стройности появилась на встрече с Анитой Цой

Жена Иосифа Пригожина стала ведущей проекта «Добрый день с Валерией». Для первых съемок она выбрала необычный образ.

Валерия уже длительное время счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Она выступает на сцене, записывает новые песни и регулярно участвует в разных проектах. Муж пытается во всем ее поддерживать. Примечательно, что в 53 года артистка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Также она давно научилась подбирать себе женственные наряды, но при этом не боится экспериментировать со стилем.

Этим летом Валерия часто носит платья-халаты. Она также любит наряды из денима. 20 июля певица отправилась на съемки своего нового проекта «Добрый день с Валерией». Она встретилась со своей гостьей Анитой Цой. Для такого важного дня артистка выбрала необычный костюм в полоску в пиджаком на запах и укороченными брюками скинни с необработанным краем. Нюдовые туфли-лодочки дополнили образ.

К слову, по словам стилистов, обувь светлого кремового оттенка визуально удлиняет ноги. Также Эвелина Хромченко и Александр Васильев отмечали, что вертикальная полоска тоже вытягивает силуэт и стройнит. А вот Анита облачилась в платье-рубашку оверсайз горчичного цвета.

«Мы давно не разговаривали с Валерией по душам, поэтому наша встреча была переполнена яркими эмоциями, хорошим настроением и драйвом, хотя темы, затронутые нами, были достаточно серьезными. Проект выйдет на TV-3Russia осенью. Смотрите! Не пропустите», — поделилась певица.

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