«Стоит погаснуть в зале свету…»: Навка рассказала о ледовых шоу в условиях пандемии

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка до конца сентября перебралась из Москвы в Сочи, где продюсирует свое ледовое шоу «Руслан и Людмила» и сама же в нем выступает. В этом году в Краснодарском крае из-за продолжающейся пандемии ситуация с требованием ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации довольно суровая. В беседе с Teleprogramma.pro 46-летняя фигуристка отметила, что большая часть ее команды сделала прививки. Сама же чемпионка переболела ковидом и пока что имеет в крови достаточно антител, но как только их число упадет, она обязательно вакцинируется.

По словам Навки, на ледовой площадке безопасность превыше всего — артисты и организаторы шоу выполняют все предписания Роспотребнадзора. Но дисциплинированные спортсмены и так привыкли соблюдать правила личной гигиены, в их работе мало что изменилось.

«Основные ограничения скорее коснулись зрителей: зал загружен только на 50%, а все гости должны смотреть шоу в масках. Но это все не ново. В декабре примерно в таких же условиях мы на ура откатали шоу в Москве. Тот опыт показал, что стоит погаснуть в зале свету и раздаться первым звукам музыки, как люди моментально забывают о том, что на них надета маска, а руки покрыты санитайзером. Искусство тем и сильно, что отодвигает все бытовые вещи на второй план», — прокомментировала Татьяна.

Добавим, что в шоу «Руслан и Людмила» в этом году, кроме Навки и Петра Чернышева, задействованы Алина Загитова, Татьяна Волосожар и Аделина Сотникова. Выступления расписаны на весь июль, август и сентябрь.

Смотрите также: