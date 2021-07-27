Вечеринка на пляже: Лопырева в сверкающем мини-платье отметила 38-летие в Турции

Виктория Лопырева давно знакома публике, так как была обладательницей титула «Мисс Россия». Теперь она телеведущая, а также частая гостья на светских раутах. Девушка не перестает совершенствоваться, обучается бизнесу и занимается разными проектами. При этом она обрела счастье с бизнесменом Игорем Булатовым, который в прошлом году получил зампреда правительства Республики Коми.

Не так давно Лопырева вернулась в Россию с маленьким сыном Марком Лео. Она виделась с друзьями и посещала разные мероприятия. При этом модель готовилась к важному событию — своему дню рождения. Каждый год она устраивает праздник, который может растянуться даже на недели. На этот раз Виктория собрала друзей на частном самолете и улетела в Турцию. Среди гостей оказались Нюша, которая ждет ребенка, и жена известного футболиста Инна Жиркова.

26 июля Лопырева устроила вечеринку на пляже в честь 38-летия. Декораторы решили поставить стол среди растений на специальном постаменте. Такое решение привело именинницу в восторг. За столом собрались ее близкие друзья. Для компании играла музыка и пели артисты. В такой день телеведущая облачилась в мерцающее мини-платье цвета сочной травы и босоножки на шпильке. Весь вечер она принимала поздравления.

Вечеринка не обошлась без танцев. Также для девушки сделали торт с необычным декором. Она задула свечи и загадала желание. По всей видимости, Булатов не смог прилететь к возлюбленной. Поклонники одарили комплиментами Викторию. Многие восхитились ее красотой и броским нарядом.

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