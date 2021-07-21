Уже живот выпирает: Нюша перестала скрывать вторую беременность

Певица выпустила клип на песню «Небо знает», в котором предстала с округлившимся животом. Она находится уже на внушительном сроке беременности.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, повзрослела на глазах поклонников. Она встречалась с Егором Кридом, но влюбленные так и не поженились. Свое счастье артистка обрела с общественным деятелем Игорем Сивовым, который на 11 лет ее старше и имеет детей от первого брака. Певица сыграла тайную свадьбу на Мальдивах, а потом родила дочку Симбу. Весной этого года ее заподозрили во второй беременности, но тогда она это опровергла.

Как оказалось, Нюша просто решила преподнести радостную новость красиво. 21 июля она выпустила клип на новый трек «Небо знает». Девушка предстала в латексном костюме, который облегал ее преобразившуюся фигуру. А в конце ролика певица показала округлившийся живот. По данным СМИ, она находится уже на шестом месяце беременности. К слову, что артистка прибавила в весе многие заметили еще весной, когда она пришла на премию Glamour Eco Award.

Поклонники были удивлены тому, что Нюша решила снова стать мамой. Ее дочке всего два с половиной года. К слову, она рожала первенца в Майами. Не исключено, что девушка решится снова поехать в США ради родов. «Ню, ты реально беременна? Если да, то мои поздравления», «Беременная? Второй крохой?», «Поздравляю с беременностью, солнышко», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: