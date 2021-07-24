«Красотка нас увозит»: Лопырева в джинсах-трубах улетела с беременной Нюшей на частном самолете

Виктория Лопырева собрала друзей, так как готовится отметить свой день рождения. Она отправилась на курорт с певицей, которая ждет ребенка.

Виктория Лопырева многим знакома, так как обладала титулом «Мисс Россия». Теперь она часто участвует в фотосессиях и появляется на светских раутах. Девушка часто организовывает разные мероприятии не только в России, но и Дубае. Она замужем за Игорем Булатовым и растит сына Марко Лео. Обычно блондинка любит с размахом отмечать свой день рождения. В этом году она тоже готовится к своему 38-летию.

Как и в прошлом году, Виктория собрала своих друзей на борту частного самолета. По всей видимости, она решила отметить грядущее день рождения в другой стране. Девушка облачилась в зеленый топ и джинсы-трубы, которые в моде в этом сезоне. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. На борту засветилась и Нюша, которая недавно объявила о второй беременности. Она облачилась в костюм оверсайз цвета графита.

«Красотка нас увозит», — отметила певица.

Лопырева показала, как ее подруга выглядит без макияжа и укладки. Она собрала несколько человек на борту. Модель много смеялась. Она призналась, что уже готова праздновать, хоть до дня рождения еще несколько дней.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие также отметили, что Нюше идет беременность. Она находится уже на внушительном сроке беременности. Пока певица хранит в секрете пол будущего малыша. Напомним, что у нее подрастает дочка Симба.

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