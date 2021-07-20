«Идеальное для летней жары!»: Лопырева покрасовалась в струящемся платье лавандового цвета

Телеведущая похвасталась своей обновкой. Она призналась, что наряд ее покорил.

Виктория Лопырева не скрывает, что ей нравится наряжаться. Девушка раньше обладала титулом «Мисс Россия». И хоть теперь она не носит корону, поклонники продолжают восхищаться ее красотой. Знаменитая блондинка успела стать женой Игоря Булатова и родить сына Марка Лео. Она не скрывает: долго приводила себя в форму после родов. При этом недавно Виктория вернулась в Москву и стала посещать светские рауты.

Примечательно, что увидеть телеведущую без макияжа — большая редкость. Ко всему прочему, она умело подбираете себе наряды. Лопырева часто носит шорты, костюмы, но особую любовь она проявляет к платьям. Этим летом она успела отметиться как в вечерних платьях в пол, так и нарядах в стиле бэби-долл. А накануне молодая мама продефилировала по дорожке в платье мидакси из вискозы лавандового цвета с ярким цветочным принтом. Виктория дополнила образ модными босоножками с квадратным мысом.

«Еще такое взяла зеленое, пока вы все не разобрали. Идеальное для летней жары! Легкое, красивое и при этом яркое!» — похвасталась звезда.

«Вам очень идет», «Оу, прекрасная!», «Платье шикарное!», «Вам идут такие яркие цвета», «Платье очень красивое», «Безумно шикарная!», «Просто леди», «Роскошный цвет», «Как вам идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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