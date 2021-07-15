«Очень крутые!»: Лопырева облачилась в белоснежное платье и «хрустальные» туфли Amina Muaddi

Виктория Лопырева уже много лет является первой красавицей. Блондинка уже не носит корону «Мисс России», но у нее множество поклонников. Она часто появляется на важных мероприятиях и участвует в фотосессиях. Около года девушка путешествовала по теплым странам с сыном Марком Лео. Она делала покупки в Дубае. Модель следит за трендами и покупает люксовые наряды.

Недавно Лопырева вернулась в Москву. Она решила снова пополнить гардероб. Если на днях девушка купила новые летние платья, то теперь она решила принять участие в новой съемке. Модель облачилась в белоснежное платье с корсетом и рукавами. Наряд подчеркнул ее загар и талию.

«Ну что, у нас сегодня большая съемка! Догадайтесь для чего!» — похвасталась звезда.

Потом Виктория решила показать свою новую обувь. Вслед за Ольгой Бузовой и Яной Рудковской она купила самую трендовую обувь сезона. Для начала она достала туфли с каблуком-рюмкой небесного цвета.

«Я понимаю, конечно, они уже есть у многих! Наконец-то очередь дошла и до меня. Сегодня я такая Снежная королева в таких Amina Muaddi», — поянила она.

Потом Лопырева показала пару с приглушенного черного цвета с бабочкой, словно сделанной из хрусталя. Не зря дизайнера Амину Муадди называют хозяйкой хрустальных туфелек. Девушка примерила туфли с платьем. К слову, стоит такая пара около 80 тысяч рублей.

«Моя прелесть! Это еще не все. Вот эти как вам? Мне кажется, очень крутые! Для Золушки. Хотя для какой Золушки? Для королевы!» — заявила блондинка.

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