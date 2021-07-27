«Человек разве не может выпить и расслабиться?»: Боня вступилась за Бузову после волны хейта

Ольге Бузовой время от времени приходится отбиваться от нападок хейтеров, считающих, что 35-летняя звезда страдает от пьянства. Вот и недавно поющая телеведущая позволила себе откровенный танец на концерте дуэта HammAli & Navai, и ее снова заподозрили в нетрезвом образе жизни.

Teleprogramma.pro обратилась за комментарием к подруге и коллеге Бузовой, бывшей звезде «Дома-2» Виктории Боне. Та отметила, что Ольга вполне может выпить после своего выступления, а что касается ее поведения на чужом концерте, то здесь наша собеседница не увидела ничего предосудительного.

«Человек разве не может выпить и расслабиться? Вдруг наступил «сухой закон», и все такие правильные стали. Просто людям нужно больше следить за собой, а не смотреть за другими. И тогда все будет хорошо. Начни с себя. Бузова уже начала», — заявила Боня и подчеркнула, что ни разу не видела свою звездную коллегу пьяной.

Напомним, недавно тему о пьянстве Бузовой поднял в прямом эфире ведущий Дмитрий Губерниев. Мужчина спросил Ольгу, перестала ли она пить коньяк по утрам. Девушку этот вопрос настолько оскорбил, что она расплакалась прямо во время передачи.

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