Виктория Боня об Ольге Бузовой : «Ольга призналась, что может выпить после концерта»

Телеведущая Ольга Бузова может выпить после концерта. Об этом Teleprogramma.pro рассказала ведущая и светская львица Виктория Боня после появления видеоролика, на котором Бузова танцует, а потом в какой-то момент опускается на пол. Видео было выложено моделью Алесей Кафельниковой на концерте HammAli & Navai, куда Ольга прилетела сразу после участия в съемках экстремального шоу в Африке.

«Когда я однажды разговаривала с Ольгой, она мне призналась: «Вика, я никогда перед концертом не пью. Я могу выпить уже после, но не до…», — поясняет Виктория.

— Речь идет о не о сольном выступлении Ольги, а о концерте HammAli & Navai…

— Ну и что. Человек разве не может выпить и расслабиться. Вдруг наступил «сухой закон», и все такие правильные стали. Просто людям нужно больше следить за собой, а не смотреть за другими. И тогда все будет хорошо. Начни с себя. Бузова уже начала.

— То есть на съемках шоу в Африке вы не заметили никаких странностей в поведении Ольги Бузовой?

— Я ни разу не видела Ольгу пьяной.

Напомним, видео, сделанное Алесей Кафельниковой на концерте HammAli & Navai, где Ольга Бузова сначала танцует, а потом постепенно опускается на пол, вызвало недоумение в Сети. Пользователи Сети снова обвинили Ольгу в алкоголизме.

Некоторые недоброжелатели тут же припомнили вопрос ведущего Дмитрия Губерниева, перестала ли Ольга пить коньяк по утрам, прозвучавший в эфире канала Матч ТВ. И пошутили, что не перестала.

Бузова тут же поспешила ответить своим хейтерам на обвинения в пьянстве. Так, телеведущая пожелала всем недовольным внутренней свободы и умения так же весело проводить время, а еще отдыхать, кайфовать и танцевать так же, как это делает сама Ольга.

«Танцуйте так, как будто на вас никто не смотрит, не видит и не снимает. А пока вы изливаетесь желчью, я уже с утра на работе. Москва встретила меня, как следует», — написала Ольга у себя в соцсетях.

Кроме того, Ольга Бузова призналась, что в курсе того, откуда ветер дует, и кто распространяет про нее нелицеприятные слухи. «Бог тебе судья», — сказала она, обращаясь к обидчику.

Смотрите также: