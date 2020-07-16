«Да, проблемы есть»: Рустам Солнцев о Бузовой, алкоголе и ошибках «Дома-2»

В Сети распространяется видео, на котором телеведущая Ольга Бузова появляется на съемках проекта «Дом-2» навеселе. Заплетающимся языком она спрашивает у участников передачи об их отношении к… Шекспиру! Но те или не интересуются жизнью и творчеством писателя, или не хотят просто общаться с захмелевшей Бузовой…

По словам бывшего участника проекта «Дом-2»Рустама Солнцева, о проблемах с алкоголем Ольги Бузовой ее коллега по цеху Дана Борисова говорила еще три года назад. Но сам Солнцев не особо прислушивался к ее словам… А сейчас масштабы этой напасти стремительно нарастают…

Какие люди окружают Ольгу? Могут ли эти личности (а главное – хотят ли) помочь ведущей в решении ее проблемы? И насколько настоящая Ольга Бузова отличается от ее экранного образа? Смотрите в видео Teleprogramma.pro.