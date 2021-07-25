Присела и пропала: Бузова впечатлила Кафельникову нестандартными танцами на публике

По возвращении из Африки Ольга Бузова отправилась на концерт Хаммали и Наваи.

Модель Алеся Кафельникова, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, обнародовала в личном блоге видео с необычными танцами Ольги Бузовой в числе зрителей концерта Хаммали и Наваи. Видимо, артистка порядком вымоталась в Африке, где она работала над новым телевизионным проектом и поспешила отдохнуть на танцпол.

Экс-звезда «Дома-2» не сдерживала себя и полностью погрузилась в ритмы песни со словами «Пустите меня на танцпол пьяным подвигаться». Ольга Бузова эротично двигала телом, крутила головой, впечатляя объемом волос, а в какой-то момент неожиданно присела. На помощь певице пришел ее директор, который составлял ей компанию.

Судя по всему, Ольга Бузова не подозревала, что ее снимает камера Алеси Кафельниковой, которая подписала кадры следующим образом: «Настроение Бузова». Кроме того, процитировала знаменитые слова блондинки: «Кайфуйте, жизнь одна». Похоже, что модель осталась под впечатлением от телодвижений народной любимицы.

Смотрите также