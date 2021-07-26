Не сдержал эмоций: Губерниев отреагировал на победу российских гимнастов на Олимпиаде-2020

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного завоевала золото в командном многоборье. Это случилось впервые за 25 лет.

Недавно в Токио стартовали Олимпийские игры – 2020. В прошлом году соревнования не состоялись из-за пандемии, но теперь спортсмены со всего мира смогли встретиться и побороться за заветные медали. И 26 июля очередное золото нашей стране, которая выступает на Олимпиаде под нейтральным флагом, принесли российские гимнасты: Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. Они победили в командном многоборье.

Спортсменам удалось набрать за шесть упражнений 262,500 балла, оставив позади японцев и китайцев. Разрыв был минимальный. Для гимнастов это стало не только достижением, но и большим счастьем. На победу российской команды отреагировал Дмитрий Губерниев. Он ехал в машине, когда узнал радостное известие.

«Ребята, еду с плавания. Наши гимнасты — чемпионы Олимпийских игр впервые с 1996 года! Фантастика! Нагорный, Далалоян! Ребята, спасибо большое! Вот это победа! А-а-а-а!» — закричал телеведущий.

Добавим, что по итогам на 26 июля российские спортсмены в общекомандном зачете занимают четвертое место. В копилке нашей команды четыре золота, пять серебряных и семь бронзовых медалей. На первом месте находится Япония, а за ней США и Китай. Болельщики надеются, что в ближайшие дни наши спортсмены смогут принести стране еще больше медалей.

Напомним, что Губерниев около месяца назад оказался в центре скандала. Он повздорил с Ольгой Бузовой в прямом эфире. Девушке не понравились его слова. Цитату из произведения «Малыш и Карлсон» она восприняла, как оскорбление.

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