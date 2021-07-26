Олимпиада-2020: Дима Билан поддержал российских спортсменов вдохновляющим клипом

Олимпиада-2020 продолжается, а вместе с ней в Японию посылается энергия поддержки российской сборной, которой запретили выступать под флагом своей страны. Певец Дима Билан решил поддержать движение, запущенное Тиной Канделаки, #wewillROCyou и 26 июля выпустил клип в солидарность с нашими спортсменами.

В музыкальном ролике под названием «Ради побед» снялись российский пловец Лев Штрайх и гимнастка Кристина Шмидт. Также в нем показаны кадры из новостных программ, в которых говорилось о запрете отечественной сборной выходить под своим флагом. Но смысл этой вдохновляющей песни не в том, чтобы горевать об ограничениях, а в стремлении к новым победам вопреки всему.

Напомним, что сборная России на нынешней Олимпиаде в Токио называется сборной Российского олимпийского комитета или сокращенно ROC. Отечественные звезды в поддержку своих соотечественников заявляют мировой общественности: «We will ROC you».

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