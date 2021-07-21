«Оля, опять ты?»: Губерниев устроил танцы в кимоно под хит Бузовой «Лайкер»

Накануне Тина Канделаки в эфире «Матч ТВ» объяснила, почему канал пригласил певицу на скандальный эфир.

Телеведущая Тина Канделаки в эфире «Матч ТВ» рассказала, почему Ольга Бузова была приглашена на скандально известную программу во время чемпионата Европы по футболу. Напомним, артистку тогда довел до слез спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, спросив ее, не пьет ли она по утрам коньяк.

Канделаки заявила, что Бузова — медийная персона и безусловная звезда с многомиллионной аудиторией, которую тоже можно привлечь в спорт. Кроме того, от скандала выиграли все, а канал даже оказался упоминаем европейской прессой, что повысило его популярность.

На следующий день после высказывания Тины Канделаки Дмитрий Губерниев опубликовал веселое видео в своем Instagram, где в очередной раз потроллил Ольгу Бузову, комично станцевав в одном кимоно под ее песню «Лайкер».

«Оля, опять ты?» — подписал он ролик.

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