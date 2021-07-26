«Красавец с шикарной улыбкой»: Бузова в кроп-топе и джинсовых шортах увиделась с отцом

Телеведущая призналась, что ее папа сделал себе новые зубы. Она смогла провести с ним несколько часов.

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла удивлять публику. Чаще всего она облачается в роскошные платья, чтобы впечатлить всех на красных дорожках. Также телеведущая не перестает совершенствовать. Она стала не только певицей, но и актрисой. А в этом году девушка впервые сыграла в спектакле во МХАТе, чтобы вызвало резонанс в обществе. А целый месяц лета она провела на тайных съемках в Африке.

Лишь на днях Бузова вернулась в Москву. Она посетила салон красоты и повидалась с подругой, а 26 июля телеведущая приехала в студию звукозаписи, чтобы поработать над новым треком. Она облачилась в кроп-топ и джинсовые шорты. Ее образ дополняли панамка и сандалии на платформе. Ольга обрадовалась встрече с отцом Игорем Дмитриевичем, который привез ей ее собаку по кличке Ева.

Однако потом девушка заставила ждать папу ее на студии четыре часа. Она смогла провести с ним время только после того, как записала новую песню. При этом Бузова не дала отцу принять участие в ее работе. Рядом с ней также находился директор Арам Арчер.

«Хотите увидеть ребенка — приезжайте на студию», — заявила она. «И ждите три часа», — добавил ее папа. «Четыре! Мед для ушей! Мы сделали бомбу, да, Арамчик?» — похвасталась Ольга. «Папа напрашивался на бэки, но не пустили», — признался Игорь Дмитриевич. «Папуля приехал ко мне на студию с бусинкой. У меня много переездов сейчас, и чтобы не мучать собачек, заберу их себе, когда окончательно вернусь в Россию, а не на 2 дня. Им с па хорошо! Ты у меня такой красавец с шикарной улыбкой», — написала в соцсети звезда.

К слову, еще в июне Бузова поправилась, когда провела отпуск в Италии. Вернуться в форму она пока не успела. Поклонники в свою очередь считают, что телеведущая теперь выглядит еще лучше, чем раньше. А вот девушка призналась, что восхищается папой и его новой улыбкой, так как он сделал себе зубы.

«Оля, вы мне очень нравитесь! Вы очень позитивная и открытая! Вперед и только вперед, кайфуйте», — заявила Юлия Проскурякова. «На этом фото идеально все», «Папе зубки вставили», «Как помолодел, без бороды прям огонь», «Оля, не худейте! Хоть есть на что посмотреть», «Какие красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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