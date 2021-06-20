Полтора миллиона: как выросли гонорары Губерниева после скандала с Бузовой

Давно известно, что любой скандал в сфере шоу-бизнеса идет на пользу его участникам. Так и случилось с комментатором и ведущим Дмитрием Губерниевым. На днях он довел до слез в прямом эфире «Матч-ТВ» Ольгу Бузову. Поющая ведущая пришла в студию, чтобы обсудить чемпионат Европы по футболу, а ушла в истерике после вопроса 46-летнего комментатора про коньяк. После этого инцидента о Губерниеве заговорили не только спортивные фанаты, но и вся многомиллионная армия поклонников Бузовой. Соответственно, Дмитрий не растерялся и быстро повысил планку своих гонораров.

По словам менеджера московского агентства, которого цитирует «Комсомольская правда», уже на этой неделе Губерниев запросил гонорар в полтора миллиона рублей за один вечер. А его хотели видеть ведущим на свадьбе одного бизнесмена в Алуште за миллион. К слову, услуги Бузовой в таком же амплуа стоят примерно также.

Что касается других ведущих, таких как Ксения Собчак, Иван Ургант, Лера Кудрявцева, то известно, что их гонорары в два раза меньше, чем у Губерниева.

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