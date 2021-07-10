«Леди»: Карпович в черном мини-платье в горох с акцентом на ноги позировала на яхте

Актриса предстала в романтическом образе во время фотосессии на побережье.

Мирослава Карпович многим знакома по сериалу «Папины дочки». Девушка давно выросла и даже стала играть в театре. Также она пробует стать моделью и регулярно участвует в разных фотосессиях. В прошлом году актриса оказалась в центре внимания из-за романа с Павлом Прилучным. Он уехал с ней отдыхать вскоре после развода с Агатой Муцениеце. Теперь влюбленные живут вместе, а недавно они провели отпуск на Мальдивах.

В сериале Мирослава была одной из самых старших дочек главного героя и самой обаятельной, которой легко удавалось покорить парней. В обычной жизни девушка тоже любит наряжаться. Накануне она приняла участие с фотосессии. Она позировала на яхте рядом с пирсом. Актриса предстала в черном мини-платье с актуальным принтом горох. Карпович сначала изящно сидела, а потом решила позировать стоя, показав стройные и загорелые ноги.

«Типа Канны», «Леди», — написала хэштеги звезда.

Однако позже Карпович напугала оператора, так как едва не упала в воду.

«Чуть было не потеряли Мирославу», — гласила надпись к видео.

Поклонники отметили, что образ в стиле ретро украсил девушку. Многие восхитились тем, как она выглядит. «Очень красивая», «Мира, красотка нереальная», «Классная, очень идет образ», «Стиляга», «Вот Маша Васнецова опять блондинка», такие стройные ножки«, «Роскошный мальдивский загар», «Красота неописуемая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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