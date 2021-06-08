«Ассолюшка»: Карпович в струящемся розовом платье показала стройные ноги на Мальдивах

Мирослава Карпович теперь редко в кино. Девушка из Бердянска обрела популярность, когда снялась в «Папины дочках». Потом она строила карьеру модели, но в итоге теперь играет в театре. А год назад стало известно, что актриса закрутила роман с Павлом Прилучным. Тогда звезда «Мажора» только развелся с Агатой Муцениеце. Он сразу уехал в отпуск с новой пассией и своими детьми. Первое время Агата переживала, а потом пожелала паре счастья.

Сам Прилучный предпочитает не рассказывать о личной жизни, как и Карпович. Однако актер часто делает девушке романтические сюрпризы. А недавно они вместе улетели в отпуск. Совместные фото они не публикуют, но при этом живут в одном отеле и делятся кадрами с одних и тех же локаций. Так накануне Мирослава похвасталась завтраком, а также залезла на пальму. Теперь она решила поделиться кадром с морской прогулки.

Девушка позировала на деревянном корабле в розовом струящемся платье. Наряд подчеркнул ее стройные и загорелые ноги. Она стояла одна на носу корабля.

«Ассолюшка», — написала актриса.

А ранее Павел делился фотографиями с этого же корабля. По всей видимости, они повторили романтическую прогулку и устроили фотосессию. Карпович принарядилась для возлюбленного, подчеркнув свою красоту. Поклонники в свою очередь заметили, что у Прилучного горят глаза. Многие признались, что давно не видели его таким счастливым.

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