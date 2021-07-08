Акцент на ноги: Муцениеце в мини-юбке плиссе и на шпильках прогулялась по Красной площади

Актриса провела вечер с подругами. Она в летнем образе оказалась в центре столицы.

Агата Муцениеце в прошлом году пережила развод с Павлом Прилучным. Девушка сама ушла от актера и стала жить в своей старой квартире с двумя детьми. Однако актриса не стала унывать. Вскоре ей посыпались предложения о работе. Она также смогла снова вести шоу «Голос. Дети» с Дмитрием Нагиевым. А теперь она ездит на съемки разных проектов, а выходные любит проводить с друзьями.

Поклонники уверены, что Агата похорошела за минувший год. Ко всему прочему, она стала одеваться более женственно. Летом девушка носит короткие платья, хоть и признается, что ей не привычно показывать ноги. А 8 июля она отправилась гулять по центру Москвы. При этом экс-жена Прилучного предстала в мини-юбке плиссе алого цвета и футболке. Образ дополнили трендовые босоножки на шпильке на завязках.

К слову, такая обувь актуальна этим летом. Девушка собрала волосы в пучок и не забыла про солнцезащитные очки, чтобы ее не узнали прохожие. Подруги спросили, удобно ли ей ходить по брусчатке, когда они дошли до Красной площади.

«Нормально», — заверила она.

А поклонников восхитил наряд Муцениеце. Многие признались, что залюбовались ее ногами. «Классная такая», «Словно школьница», «Безумно красивые ноги», «На каблуках ходят только смелые девушки в Москве», «Красотка, так быстро найдешь нового мужа», «Все краше с каждым днем», «В мини-юбке, ох», «Смех у вас лучезарный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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