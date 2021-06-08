Окрыленная счастьем: Мирослава Карпович в белоснежном мини-платье забралась на пальму

Мирослава Карпович прославилась, когда снялась в «Папиных дочках». Однако после окончания проекта девушка сосредоточила внимание на модельном бизнесе и только несколько лет назад стала играть в театре. Многие были удивлены, когда ее заметили в компании Павла Прилучного, который только развелся с Агатой Муцениеце. Если первое время они старались не комментировать слухи о романе, то потом стали жить вместе и недавно уехали отдыхать на Мальдивы.

По прежнему, влюбленные старается не выставлять на показ свои отношениях. Однако в соцсетях они делятся кадрами, на которых позируют на фоне одних и тех же мест, то на лодке, то за столиком за завтраком.

Поклонники стали замечать, что Прилучный впервые за долгое время демонстрирует настоящее счастье. А Карпович накануне даже залезла на пальму. Примечательно, что хрупкая девушка была облачена в белое вязаное мини-платье. Она добралась до самой верхушки дерева. При этом актриса грациозно позировала. Ее сняли на камеру снизу. Фанаты уверены, что позировала она для Прилучного.

Теперь пользователи Сети наперебой пишут, что у пары идиллия в отношениях. И если раньше у Мирославы было много хейтеров, которые ее называли разлучницей, то теперь многие уверены, что она делает звезду «Мажора» счастливым.

«Вот наконец счастье в глазах. Паша, здесь прям опять стал самим собой», «Мира даже на пальму залезла, такая окрыленная и прекрасная», «Какая прелесть эта девчонка», «Хулиганка Мира прям сводит с ума», «Мирослава, вы очень красивая», «Хрупкая нежная девочка, счастья вам», — прокомментировали пост подписчики.

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