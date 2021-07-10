«Ну, какая же сладючая»: Лиза Галкина в топе и шортах с принтом «мильфлер» станцевала перед родителями

Максим Галкин и Алла Пугачева застали дочку за необычным танцем. Она придумала, как вальсировать без партнера. При этом девочка отметилась в модном наряде.

Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы вместе больше 19 лет. Они редко появляются на публике, предпочитая быть дома с детьми. При этом юморист успевает ездить на съемки и на гастроли. Примадонна время от времени видится с друзьями. Не так давно их дети Лиза и Гарри окончили первый класс. Теперь семилетние малыши наслаждаются каникулами. Обычно летом звездная семья уезжает в Юрмалу, но из-за пандемии второй год они воздерживаются от поездок на море.

Но в просторном замке с садом им некогда скучать. Недавно Гарри собрал овощи с грядок и приготовил папе салат. А вот его сестра обожает танцевать. Она не раз вальсировала с папой и танцевала с ним танго. теперь девочка придумала способ танцевать без партнера. Она устроила выступление перед родителями на террасе в саду. Лиза предстала в летнем костюме с топом и шортами с модным принтом «мильфлер».

Девочка взяла в урки кофту и стала нарезать круги, отсчитывая такт.

«Вот, например, если у тебя нет партнера или кто-то не хочет с тобой танцевать вальс, то можно потренироваться, если у тебя есть только кофта. Берем вот так! И раз, два, три, раз, два, три!» — предложила она. «Теперь одну ручку на талию, а другую на плечо», — подсказали мама с папой. «Или, например, также можно танго танцевать!» — загорелась идеей Лиза.

«Лайфхак от Лизы для одиноких танцев», — подписал видео Галкин.

Поклонники пришли в восторг от идей девочки. Многие назвали ее талантливой и осыпали комплиментами. «Ну, какая же Лизок сладючая», — заявил дизайнер Игорь Гуляев. «Кто ж с тобой не захочет танцевать, красотка», «Какая она умница, всегда такая легкая и добрая», «Ну Лизе никто откажет», «Гениальная девочка, Лиза», «Какая классная! Талант рвется из нее», — прокомментировали пост подписчики.

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