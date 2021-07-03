«Почему вы не верите?»: Галкин запечатлел обидевшуюся на него дочку Лизу у пруда в саду

Наследница Примадонны заметила живность в воде. Однако папа и брат ее предположению, кто это может быть, не поверили. Девочку это возмутило.

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина всегда царит доброта и любовь. Они живут в замке в деревне Грязь. Юморист всегда мечтал о доме, как из сказок. Теперь он также ухаживает за садом, в котором есть самые разнообразные цветы и деревья. Там расположены беседка, гамаки для отдыха и даже пруд. Порой в саду артист гуляет со своими детьми Лизой и Гарри. Семилетние малыши окончили первый класс и теперь наслаждаются каникулами.

На днях Галкин собрал первый урожай, а сын приготовил для него фирменный салатик из свежих овощей. Юморист был рад такому вниманию. А очередной жаркий день они решили провести у пруда в саду, где Лиза заметила живность в воду. Малыши были в футболках и шортах. Они наблюдали за тем, что происходит в водоеме.

«Это головастики!» — закричала девочка. «Это не головастики!» — усомнился ее брат «Это головастики, папа!» — обратилась Лиза к Максиму «Папа, видишь там? Папа! Там!» — уточнила она. «Ну похожи на головастиков», — отметил артист. «Да, реально! Это головастики! Почему вы не верите?» — обиделась дочка на отца и брата.

«Хорошо, мы тебе поверим! Дочка, ты хочешь, чтобы какая это была порода рыб?» — спросил Галкин. «Любая…» — обидчиво ответила малышка. «Это головастики. Посмотрите, какие у них хвосты, как у рыбы», — заступился за сестру Гарри. «Да, Лиза, это рыбы. А это какие у нас кувшинки!» — залюбовался прудом юморист. «Это головастики» — снова отметил Гарри. «Да? Я хочу, чтобы дочка была веселая», — сказал Максим. «Мы погуглили и решили, что это все-таки рыбки. Да? Ну хорошо» — заключил он.

Поклонники восхитились трогательным видео. Некоторые впервые видели Лизу не в настроении, устроившую истерику. Другие отметили, что Галкин хороший папа, так как нашел подход к наследнице. «Это так мило», «Лиза прелесть», «Ребенку не верят, это самое страшное», «Так мило, что Гарри стал заступаться за сестру», «Просто чудесная семья», «Головастики — это маленькие рыбы, Лиза и так права», «Господи, что за обижулька», — прокомментировали пост подписчики.

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