«Тебе, папусенька, салатик готовлю»: Гарри Галкин побаловал папу блюдом из овощей из теплицы

Максим Галкин не скрывает, что счастлив в браке. Он уже почти 20 лет живет с Аллой Пугачевой. Артист всегда мечтал жить в замке и в итоге построил особняк в деревне Грязь. А потом у пары родились дети. Благодаря суррогатной матери у них появились малыши Лиза и Гарри. Двойняшки росли на глазах поклонников и в прошлом году впервые пошли в школу. Многие отмечают, что дети у супругов очень артистичные, а еще воспитанные и хозяйственные.

Если Лиза любит наряжаться, а также часто играет на фортепиано, то ее брат обожает собирать конструктор, мастерить что-нибудь своими руками и чинить. А 2 июня Галкин с самого утра показал мальчику теплицу, где у них растут помидоры и огурцы. Также на грядках у артиста есть зелень. В итоге они собрали созревшие овощи и отправились на кухню. Муж Примадонны запечатлел, как сын готовит ему перекус.

«Я тебе, папусенька, салатик готовлю», — заявил Гарри. «Спасибо, дорогой мой», — ответил ему папа.

Мальчик сам резал овощи и укроп. Он стоял в полосатой футболке и алой кепке у стола и нарезал все очень мелко. Позже Максим похвастался тем, что приготовил его наследник и отведал блюдо.

«А вот и салат! Ммм… будем есть! Спасибо, Гарри!» — сказал он. «Да пожалуйста!» — ответил ему мальчик.

Поклонники восхитились тем, как старается Гарри. Многие отметили, что у него фирменный салат, так как даже шкурку с огурцов он срезал и заправил не майонезом, а маслом. «Какой умничка», «Вот молодцы, что приучаете детей к самостоятельности», «Сам собрал, сам нарезал и папу угостил», — прокомментировали пост подписчики.

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