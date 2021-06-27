«Влюблен»: Галкин поделился снимком Пугачевой, на котором она засветила стройные ножки

Недавно Максим Галкин отметил свой 45-летие. На празднике юмориста собрался весь российский шоу-бизнес. Гостей встречали в одном из ресторанов Москвы юбиляр и Алла Пугачева. На вечеринке Примадонна веселилась в легком струящемся платье в пол и серебристых туфлях. Спустя несколько дней ее снимком шоумен поделился в своем Instagram. Танцующая Алла Борисовна блеснула стройными ножками.

«Влюблен», — именно таким эмодзи Галкин сопроводил публикацию.

На фото отреагировали многие российские звезды, включая Игоря Николаева, Светлану Бондарчук, Аниту Цой и других. Все они буквально засыпали Галкина комментариями.

«Хороша! Шикарная! Женщина-жизнь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в этом году Галкин и Пугачева отметят десятилетие совместной жизни. Законными супругами они стали в 2011 году.

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