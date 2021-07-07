Рудковская в платье макси с принтом «мильфлер» пересеклась с Хадид на показе Balenciaga

Яна Рудковская не скрывает, что любит светскую жизнь. Она регулярно появляется на красных дорожках, сопровождает Диму Билана на премьерах, как его продюсер, а также ходит на вечеринки друзей. А так как жена Евгения Плющенко является модницей, то она не пропускает модных показов. Если в прошлом году из-за пандемии многие мероприятия были отменены, то в этом году ей удалось снова стать гостьей на Неделе моды в Париже.
Недавно Яна отдыхала в Сен-Тропе, а потом добралась до столицы Франции. Она уже посетила показы Dior и Chanel. Для каждого появления на публике светская львица продумывает свои образы до мельчайшей детали. К слову, ранее она часто попадала в местные таблоиды. А 7 июля в Париже состоялся показ Balenciaga. На этот раз не только Рудковская, но Рената Литвинова появилась на мероприятии.
Актриса облачилась в платье в пол с бахромой. А вот жена Плющенко предпочла более летний лук. Она облачилась в платье в пол с трендовым принтом «мильфлер». Образ дополнил жакет в тон и небольшая сумка. Блондинка еще на улице позировала папарации, не обращая внимания на толпящихся у входа людей.
А вот позже Яна встретила мировых звезд — модель Беллу Хадид и главного редактора американского издания журнала Vogue Анну Винтур. Они вместе насладились показом. Светская львица оценила образы. Особое внимание она обратила на свадебные наряды.