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Рудковская в платье макси с принтом «мильфлер» пересеклась с Хадид на показе Balenciaga

Светская львица посетила еще один показ в рамках Недели моды. На этот раз она повстречала мировых звезд.

Рудковская в платье макси с принтом «мильфлер» пересеклась с Хадид на показе Balenciaga
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская не скрывает, что любит светскую жизнь. Она регулярно появляется на красных дорожках, сопровождает Диму Билана на премьерах, как его продюсер, а также ходит на вечеринки друзей. А так как жена Евгения Плющенко является модницей, то она не пропускает модных показов. Если в прошлом году из-за пандемии многие мероприятия были отменены, то в этом году ей удалось снова стать гостьей на Неделе моды в Париже.

Недавно Яна отдыхала в Сен-Тропе, а потом добралась до столицы Франции. Она уже посетила показы Dior и Chanel. Для каждого появления на публике светская львица продумывает свои образы до мельчайшей детали. К слову, ранее она часто попадала в местные таблоиды. А 7 июля в Париже состоялся показ Balenciaga. На этот раз не только Рудковская, но Рената Литвинова появилась на мероприятии.

Актриса облачилась в платье в пол с бахромой. А вот жена Плющенко предпочла более летний лук. Она облачилась в платье в пол с трендовым принтом «мильфлер». Образ дополнил жакет в тон и небольшая сумка. Блондинка еще на улице позировала папарации, не обращая внимания на толпящихся у входа людей.

А вот позже Яна встретила мировых звезд — модель Беллу Хадид и главного редактора американского издания журнала Vogue Анну Винтур. Они вместе насладились показом. Светская львица оценила образы. Особое внимание она обратила на свадебные наряды.

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