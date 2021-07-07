Рудковская в платье макси с принтом «мильфлер» пересеклась с Хадид на показе Balenciaga

Светская львица посетила еще один показ в рамках Недели моды. На этот раз она повстречала мировых звезд.

Яна Рудковская не скрывает, что любит светскую жизнь. Она регулярно появляется на красных дорожках, сопровождает Диму Билана на премьерах, как его продюсер, а также ходит на вечеринки друзей. А так как жена Евгения Плющенко является модницей, то она не пропускает модных показов. Если в прошлом году из-за пандемии многие мероприятия были отменены, то в этом году ей удалось снова стать гостьей на Неделе моды в Париже.

Недавно Яна отдыхала в Сен-Тропе, а потом добралась до столицы Франции. Она уже посетила показы Dior и Chanel. Для каждого появления на публике светская львица продумывает свои образы до мельчайшей детали. К слову, ранее она часто попадала в местные таблоиды. А 7 июля в Париже состоялся показ Balenciaga. На этот раз не только Рудковская, но Рената Литвинова появилась на мероприятии.

Актриса облачилась в платье в пол с бахромой. А вот жена Плющенко предпочла более летний лук. Она облачилась в платье в пол с трендовым принтом «мильфлер». Образ дополнил жакет в тон и небольшая сумка. Блондинка еще на улице позировала папарации, не обращая внимания на толпящихся у входа людей.

А вот позже Яна встретила мировых звезд — модель Беллу Хадид и главного редактора американского издания журнала Vogue Анну Винтур. Они вместе насладились показом. Светская львица оценила образы. Особое внимание она обратила на свадебные наряды.

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