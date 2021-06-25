Стиль и грация: Наталья Подольская в мини-юбке и жакете в горох появилась на светском обеде

Наталья Подольская не скрывает, что после родов переживала из-за фигуры. В прошлом году на свет появился ее второй сын Иван. За считанные месяцы она похудела и снова стала выступать на сцене. Более того, девушка все чаще посещает светские рауты и участвует в фотосессиях. Не могла артистка пропустить и фестиваль «Жара», который на днях стартовал в Москве. Так как свою няню она уволила, то детей оставила с родными.

Еще днем Наталья оказалась в ресторане. Там журнал «ОК» организовал светский обед. На мероприятии отметились Тимур Родригез, Инна Маликова, а также Нюша и Яна Кошкина. Жена Владимира Преснякова для такого случая выбрала элегантный летний образ. Она предстала в костюме в горох с мини-юбкой и жакетом оверсайз. Блузка из шифона с рюшами дополняла ее лук, как и белоснежные туфли-лодочки.

Позже Подольская встретила Яну Дайнеко. Они вместе спели, пока ждали начала красной дорожки. Девушки находились в отличном настроении.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Она поддержала тренд на оверсайз, а также гороховый принт. Накануне Анна Нетребко и Стеша Маликова отметились в платьях в горох. «Наташа, просто чудесный образ», «Какая сногсшибательная», «Такой наряд запоминается», «Красиво и по-летнему», «Элегантно и белая обувь всегда освежает», «Прям леди на отдыхе», — прокомментировали пост подписчики.

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