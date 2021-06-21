«Не за то, что она сказала»: Подольская объяснила, за что на самом деле уволила няню сына

Певица распрощалась с работницей, которая приглядывала за ее грудничковым ребенком. Она была возмущена ее поступком. Теперь девушка оставляет сына своей сестре, когда покидает дом.

Наталья Подольская растит шестилетнего сына Артемия. А в прошлом году у нее родился второй сын Иван. Певица практически не сидела в декретном отпуске. Она вернулась на сцену в декабре, а в феврале сделала небольшой перерыв, чтобы побыть с детьми. Артистка не скрывала, что воспитывать малышей ей помогает муж Владимир Пресняков. Также она пользуется услугами няни. Однако накануне поездки в Минск ей пришлось попрощаться с работницей.

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Подольская не в первый раз распрощалась с няней. Сначала она заявила, что женщина смутила ее своими словами. По словам певицы на ее замечание, няня сказала, что сотрудничает с ней. Девушку такая формулировка поразила. На семейном совете она решила уволить няню. В итоге на артистку обрушилось много хейта. Пользователи Сети посчитали, что она погорячилась. В итоге Наталье пришлось пояснить, что ее возмутил поступок работницы, о котором она умолчала.

«Во-первых. Няню я уволила конечно же не за то, что она сказала, что мы сотрудничаем. А за то, что я попросила ее не гулять с Ваней по жаре, а сидеть на веранде в прохладной тени, тем самым проявляя заботу об обоих. Ваня очень плохо спит на жаре. И мне казалось , что не ходить 2 часа (по жаре), а посидеть на комфортной веранде ( и заодно отдохнуть самой 2 часа) для няни тоже будет лучше (но это оказалось не точно) . На что через 5 минут получила смс — „Я не буду этого делать“», — рассказала звезда.

Она пояснила, что категоричная формулировка женщины ее не устроила. Подольская считает это недопустимым. Она уверена, что в данном случае даже обсуждать ничего не стоит.

«Наверное она устала и сознательно пошла на конфликт. Но это ее выбор , а я не собираюсь тратить время на заигрывание. До свидания», — добавила звезда.

Жена Преснякова подчеркнула, что уважает труд няни и всегда старается, чтобы родные помогали ухаживать за детьми. даже ее 73-летняя мама готова посидеть с внуками в любой момент. Певица отметила, что работает, так как считает это необходимым. Страдать из-за безденежья, как в детстве она не намерена, как и сваливать работу на мужа. На этот раз малыша она оставила со своей сестрой двойняшкой.

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