«Сама нежность»: Бузова в воздушном платье в пол цвета зефира появилась на красной дорожке «Жары»

Ольга Бузова всегда умела привлекать к себе внимание. Недавно она отдохнула в Европе. Несколько дней девушка провела вдалеке от суеты и обсуждений то ее поведения, то работы в театре. А по возращении телеведущая сменила имидж. Она нарастила волосы и покрасилась в блонд. Ей захотелось выглядеть, как 17 лет назад. Вскоре артистка посетила фестиваль «Жара» Эмина Агаларова, с которым давно дружит.

Если для первого дня Ольга выбрала эффектное алое платье с накидкой. То 24 июня, когда стартовал второй день фестиваля, но уже без зрителей, на ковровой дорожке телеведущая дефилировала в воздушном платье в пол из органзы. Наряд нежно-розового цвета со шлейфом дополняла аккуратная прическа. Золотистые локоны Бузовой были собраны в пучок. Белые туфли-лодочки завершили вечерний лук.

«Такой у меня образ на дорожку. Сама нежность. Точнее, нежная прическа, элегантный макияж в розовых тонах, просто летящее, очень красивое платье, которое прилипает к телу. Ветра нет, вообще. Жаль, что вас нет. Очень скучаю по вам», — написала звезда.

Отметим, что открытие фестиваля прошло со зрителями, а вот остальные дни будут проходить уже без публики. Из-за пандемии в Москве ужесточили меры безопасности и Эмину пришлось пойти на такие меры. Однако концерт будет снят на видео и показан на экранах летом.

Поклонники восхитились образом Ольги. Многие отметили, что это ее лучший наряд за долгое время. «Принцесса-лебедь», «Какая нежнятина», Сложно узнать«, «Безумно красивое платье», «Зефирное счастье», — написали подписчики.

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