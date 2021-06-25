Дерзкая и модная: Нюша в белоснежном платье-жакете и с леопардовой сумкой Dior появилась на публике

Нюша является одной из самых популярных артисток в стране. На ее концертах всегда аншлаги. Однако в последнее время из-за пандемии девушка редко выступает. Более того, начало лета она провела с семьей на Мальдивах. На на днях певица вернулась в Москву, так как не могла пропустить открытие фестиваля «Жара». Она выбрала платье-жакет в полоску для красной дорожке, а вот выступила в платье из лазурных перьев.

Теперь у Нюши плотное расписание. 25 июня она снова не осталась дома, а уехала на традиционный ланч, который в ресторане устроила журнал «ОК» для звезд. Артистка приехала на него одна из первых и успела устроить фотосессию на природе и дать интервью. Девушка впечатлила присутствующих своим бронзовым загаром. Более того, она облачилась в белоснежное платье-жакет оверсайз, которое еще больше подчеркнуло ее оттенок кожи. Босоножки на шпильке и леопардовая сумка Dior, дополнили ее лук.

Нюша призналась, что следит за своим питанием. После родов она быстро вернулась в форму, хоть и не пыталась сделать это в максимально короткие сроки. Теперь певица часто носит наряды, открывающие ее стройные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что ей идет такой стиль. «Какой образ!», «Ню, скажешь откуда туфельки?», «Белый к лицу», «Загорелая девушка в белом — это восторг», «Хочется видеть фигуру, но ножки классные», «Платье-жакет снова? Давай сменим стилиста», «Очень красивая», — прокомментировали кадры подписчики.

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