«Очень красиво!»: Подольская примерила мини-платье из небесно-голубого шифона, подаренное дочкой Маликова

Наталья Подольская не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она уже растит с ним сына Артемия, которому исполнилось шесть лет. А в прошлом году певица родила второго наследника, которому еще нет и года. Девушка быстро вернулась в форму после родов, хоть первое время и переживала из-за того, как выглядит. Теперь артистка то и дело наряжается, посещает светские рауты и выступает на сцене.

Обычно выходные Наталья проводит дома. Накануне она посетила театр вместе с мамой и сестрой. Певица облачилась в шорты и жакет. Она подчеркнул красоту ног. А вот теперь в ее гардеробе появилось новое платье. Артистка примерила подарок, который получила от дочки Дмитрия Маликова Стефании, занимающейся одеждой. Подольская покрасовалась в мини-платье из нежного голубого шифона. Наряд с открытым плечом подчеркнул ее талию и загорелые ноги.

«Очень красиво!» — заявила звезда.

А вот вечером уже в футболке и мини-шортах она наслаждалась теплой погодой в саду возле дома. Наталья гуляла со своим младшим сыном. Девушка покрыла голову яркой косынкой. А вот малыш был в комбинезон с изображением птичек. Мальчик был активным и не мог усидеть на одном месте. Артистка только улыбалась, пытаясь его удержать. Поклонники были очарованы красотой мамы. Подольская была не одна, а со своей сестрой и племянницами.

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