«Жара-2021»: Эмин появился на публике в одиночестве, а Киркоров — с детьми и отцом

Каждый год фестиваль «Жара» привлекает внимание публики. Это одно из главных музыкальных событий лета. Организует его Эмин Агаларов, который является не только певцом, бизнесменом, многодетным отцом, но и завидным холостяком. Он дружит со многими знаменитостями, которые и приходят на фестиваль. В прошлом году он прошел в Дубае. А на этот рах Эмину удалось устроить праздник в Москве.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro оказался в гуще событий. После саундчека в «Крокус Сити Холл», Ольга Бузова и Вера Брежнева отправились готовиться к красной дорожке. Девушки устроили битву образов на мероприятии. Ани Лорак сделала акцент на элегантность, а Юлия Барановская подчеркнула фигуру корсетом, как и Ксения Бородина.

Эмин не мог пропустить такое событие. Хозяин вечера появился на ковровой дорожке в одиночестве. Он облачился в черные брюки, футболку и белоснежный пиджак в восточном стиле.

«Проводим фестиваль с соблюдением всех мер безопасности. На сегодняшний день это самый масштабный фестиваль. Он идет 5 дней. Когда все восстановится, мы вас пригласим в Баку. И там уже выступит 300 человек», — поделился Агаларов.

Также без спутницы пришел на мероприятие Вадим Верник. Он отдал предпочтение классике, надев серый брючный костюм с бледно-голубой рубашкой. Телеведущий предпочел не выделяться из толпы.

А вот Филипп Киркоров, как настоящий король отечественного шоу-бизнеса, не мог ни выделиться. Он был одним из самых ярких артистов на красной дорожке. Певец облачился в черные брюки, которые сочетались с модной шляпой. А поверх футболки он надел неоновый пиджак. На плече у звезды была оригинальная сумка-сундук Louis Vuitton. Киркоров привел с собой папу. 89-летний Бедрос Филиппович сопровождал внуков: Мартина и Аллу-Викторию. С большой компанией многие хотели сделать фото, включая Григория Лепса.

«У меня семейный выход. Премия „Жара“ проходит в жару, но я не спасаюсь, а кайфует от этого. Потому что зима была холодной и хочется тепла», — поделился Филипп Бедросович. «Недавно мы отметили день рождения папы. А теперь активно готовимся ко дню рождения Мартина», — похвастался он.

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